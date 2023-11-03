李家妮｜揮別陣痛！房市迎來黑暗後的光明？！

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台南鐵路地下化工程如火如荼進行，預計弭平鐵路沿線平交道、地下道及陸橋等立體設施，多處路段分階分段封閉施工，這也讓台南目前處於交通黑暗期中。

隨著都市更新發展，鐵路地下化將可改善原先鐵路對兩側地區發展的阻礙，改善平交道所產生的交通問題，並可大幅改善市容景觀，與市區環境生活品質，提升都市土地利用價值，增加經濟效益，更重新活絡沿線房市發展，高雄市就是最好的示範成果之一。

高雄市因應鐵路地下化，陸續拆除多座位於市區交通要塞的陸橋、地下道將道路平面化，根據內政部實價資料統計，包括大順陸橋、中博高架橋、自強陸橋、中華地下道及自立陸橋，這五座具指標性的陸橋及地下道周邊房價，相較於2018年改建前，完工後房價全面翻漲，平均房價從1字頭，今年全面站上2字頭。

道路平面化不僅提升交通順暢度，原本橋墩與地下道兩側的低樓層住宅，數十年來受橋墩遮擋不見天日，平面化之後，連帶店面商業效益也起死回生，同時，車站的站點沿線開闢了綠廊道公園，大幅優化路段周邊生活環境品質，住宅身價也自然不同往日。

除了鐵路地下化，高雄還有另一項重大交通建設就是環狀輕軌，高雄環狀輕軌從2013年起第一階段動工，2015年起分階分段通車，歷經約10年的建設期，即將在今年底前迎來最後一哩路，環狀路網終於成圓。

觀察高雄輕軌31個已通車站點，近三年周邊房價變化，全線齊步上揚，其中包括馬卡道、鼓山區公所、凱旋公園、內惟藝術中心及凱旋瑞田，均有約4成左右漲幅，名列前五大漲幅區，其中又以凱旋瑞田站，房價從1跳2字頭，漲幅49.3%登冠。

路網施工期間道路封閉、噪音、空汙等問題，為民眾帶來諸多不便，不過受惠交通建設利多，蛻變之後，隨著路網串聯擴大生活圈，大幅提升整體機能，磁吸人流與商機，也為商圈發展挹注了大紅利。

改變需要陣痛期！複製過往經驗，揮別交通黑暗期後，勢必也將為城市發展迎來春燕，未來利多區域房市發展，後勢可期。