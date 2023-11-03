打破框架不設限 新世代跨界掀背CITROËN C4 ＆ Ë-C4

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隸屬全球第四大STELLANTIS汽車集團，創立於1919年的法國CITROËN雪鐵龍汽車，以其前衛大膽設計、未來科技座艙、高品質舒適性及豐富駕駛樂趣獨步世界車壇，所以才能自信端出『NOTHING MOVES US LIKE CITROËN』，如此剛性十足的品牌核心價值。正是以此品牌高度，雪鐵龍發表新世代跨界掀背-CITROËN C4 & Ë-C4，總代理寶嘉聯合迅予導入，建議售價106.9萬元起。

1928年首代CITROËN C4發表，歷經AMI 6/AMI 8、GS/GSA、BX、ZX、XSARA、C4(2004、2010)及C4 CACTUS，全球累積銷量逾1,250萬輛，而全新引進之CITROËN C4 & Ë-C4承襲品牌底蘊與百年淬鍊，再次為車壇帶來驚豔！此車以品牌語彙結合雙人字型齒輪廠徽，完美融合法式美學工藝，全車空力線條勾勒出時尚掀背美型，同時特採專利的Airbump預防開門碰撞摩擦裝置，而後窗、尾門、後擾流、雙人字型LED尾燈更建構出難以錯認的迷人造型。

新引進之CITROËN C4 & Ë-C4承襲品牌底蘊與百年淬鍊，再次為車壇帶來驚豔！建議售價106.9萬元起。圖／業者提供

全新CITROËN C4 & Ë-C4以大面積切削對稱式中控台，帶出個性風格！賦予極簡風格的5.5吋數位儀錶極易讀取；全車系標配的10吋全彩觸控螢幕除了搭載TomTom導航圖資，更以繁體中文操作介面整合通訊、影音娛樂及行車資訊等功能，同時提供3年OTA線上圖資更新服務；此外該螢幕還支援無線/有線連結智慧型手機，並且兼容Apple Music、Podcast、Spotify音樂及撥打電話等功能。此車係以掀背車融合運動休旅特性，行李廂容積達380公升，將後座椅背全傾容積則可大幅提升至1,250公升。

CITROËN C4 & Ë-C4全車系標配10吋全彩觸控螢幕，除搭載TomTom導航圖資更以繁體中文操作介面整合通訊、影音娛樂、行車資訊等功能，同時提供3年OTA線上圖資更新服務；此外該螢幕還支援無線/有線連結智慧型手機，並且兼容Apple Music、Podcast、Spotify音樂及撥打電話等功能。圖／業者提供

CITROËN C4 & Ë-C4提供純油、純電兩種動力，純油採用蟬聯4屆國際引擎大賞之1.2升PureTech缸內直噴渦輪引擎，輸出130匹最大馬力及230牛頓米最大扭力，平均油耗達到令人欣喜的17.7Km/L！還有此車每年牌照燃料稅僅需8,640元！至於純電版CITROËN Ë-C4搭載永磁同步馬達，擁有136匹/260牛頓米充沛動能，據歐洲WLTP實測續航里程可達357公里；若依能源局NEDC實測續航里程則可達378公里；CITROËN Ë-C4採用CCS1規格充電連接器，透過第三方充電廠商設置之DC直流快速充電器，經系統自動優化設定，最高可使用100kW（瓩）充電功率替驅動電池進行充電，補電至80%蓄電量約24分鐘內即可完成；若使用AC交流WallBox目的地充電器，以7.04 kW（瓩）充電功率補電，自20%至80%蓄電量約需4.5小時；如額外選購旅行用充電器，透過110V或220V插座補電，2.3 kW（瓩）充電效率自20%至80%蓄電量約需14.5小時。同時，CITROËN提供純電動車型驅動電池8年/16萬公里原廠保固。

CITROËN C4 & Ë-C4採用極簡風格5.5吋數位儀錶，圖中還可見其高階車款所採HUD抬頭顯示。圖／業者提供

全新CITROËN C4 & Ë-C4承襲CITROËN ADVANCED COMFORT先進舒適車艙設計思維，為同級唯一搭載原廠專利PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS魔毯液壓懸吊系統，能自動依照路面顛簸幅度進行吸震，無論是持續性碎震抑或道路坑洞，都能適度壓抑不適晃動，打造魔毯般穩定平順行車感受！CITROËN C4 & Ë-C4全車系更配備CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅，細膩質材及優異支撐表現提供絕佳乘坐品質，加上因受惠2.67米長軸距設定，使後座乘員膝部空間格外寬敞舒適。此外，CITROËN C4 & Ë-C4 FEEL+以上車型更完整搭載ADAS先進駕駛輔助系統，包含ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、DRIVE ASSIST快速道路/高速公路駕駛輔助系統、FCW前方車距警示系統、HDA高速公路駕駛輔助功能、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LKA車道維持系統、LPA車道保持輔助系統、SLI速率掃描辨識系統及TPMS胎壓偵測警示系統(SHINE車型更增加BSM盲點偵測警示系統)，除了為駕駛提供全方位輔助，更為全車乘員提供極致安全的行車體驗。好消息是，即日起全台CITROËN展示中心除提供CITROËN C4 & Ë-C4賞車，更同步開放試車體驗！消費者可直接利用CITROËN官方網站進行線上預約試乘。

全新CITROËN C4 & Ë-C4以大面積切削對稱式中控台帶出專屬個性風格！座艙以極簡風格5.5吋數位儀錶搭配10吋全彩中央觸控螢幕。圖／業者提供