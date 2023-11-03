台北精品版圖最後一塊拼圖 富邦藝庭閃耀台北東區

熙來攘往，彷彿寶石一般閃耀的台北東區，除了始祖級的百貨商場品牌忠孝SOGO、復興SOGO、微風百貨立足，在2023年初秋亦迎來醞釀多時的新光三越忠孝館盛大開幕試營運，匯聚國際精品、米其林星級餐廳、藝術品味與頂尖潮流，可說是近年來最受矚目的時尚新地標。

面向筆直繁華的復興南路，與復興SOGO比鄰而居，富邦藝庭坐落於台北東區絕對的菁英地段，可說是聚合城市資源的璀璨新奇點，在僅數步之遙的忠孝復興十字路口下，3座國內具指標性的百貨，形成精品百貨三足鼎立的空前盛況，更形塑出富邦藝庭得以盡覽都會時尚無限魅力的能量。百貨商場的引入、國際品牌的進駐與風格餐廳再現，帶來相較以往更活躍的國際時尚人士，使得富邦藝庭的所在地越發如同一顆閃耀的十字星。

百貨精品選址的加持，讓東區的國際時尚菁英人潮更為絡繹不絕，儼然成為台北的時尚門戶。富邦藝庭傲視東區一級戰區，環俯都會時尚，Hermès、CHANEL、DIOR等國際品牌近在咫尺，不只擁有高尚又豐富的逛街購物選擇，全新的新光三越忠孝館更集結全台十大首發品牌，體會新穎潮流不必等，享受獨家夢幻精品零時差，除了下樓就可逛街逛到腿軟，就連美食體驗也讓人歎為觀止。

東區坐擁雙手數不完的米其林星級、餐盤等級精緻餐廳，可謂尖端等級的生活機能，隨著新光三越忠孝館的開放，由米其林二星餐廳RAW前主廚黃以倫Alain主理的Restaurant A、米其林綠星的蔬食品牌小小樹食亦隨之進駐，世界冠軍咖啡Simple Kaffa興波咖啡、窖藏上百種頂級香檳與葡萄酒的Alcoholiday香檳吧亦帶來一流的品飲體驗，滿足金字塔頂端人士的味蕾舌尖想像。

台北東區作為富邦的主場，於此地發起近二十年的粉樂町、無牆美術館展覽與活動，將藝術帶入日常，模糊藝術與生活的藩籬，使作為時尚文化先驅的東區又化身城市裡的藝術倡議先鋒。而在這樣的背景下，富邦藝庭擁有藝術的靈魂與體質自然不在話下，樹立了27層的國際立體藝術與綠奢新視野，打造獨具一格的庭園級世界美學櫥窗，將建築空間蓊鬱成一座綠色奢華空中俱樂部，以超過基準的六倍綠覆率，為台北東區帶來一座難得的鑽石級綠建築，蔓延出一片東區的垂直城市綠洲，在富邦藝庭這座景觀精品住宅中，放眼望去即可俯瞰台北東區的繁華夜色，盡覽信義區摩天天際線，擁抱城市欣欣向榮的魅力。

富邦藝庭作為新一代的東區限量「藝」品，亦攜手規劃 25、35、42 等三種坪數格局，精緻猶如為台北東區鑲上珍貴的祖母綠寶石，富邦藝庭在十字星上，如同最後一塊絕無僅有的美麗拼圖，完整了台北精品版圖，與新光三越忠孝館之上的鑽石共創東區閃耀星芒的折射線，眾星拱月城市夜光。