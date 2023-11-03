第一屆公勝盃公益高爾夫球敘 運動結合公益揮桿傳愛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

公勝保經（6028）在台深耕三十年，累積各界肯定與支持，也積極投入公益事業，凝聚更多力量回饋社會。今(3)日舉辦第一屆公勝盃公益高爾夫球敘，於高雄信誼高爾夫球場熱鬧開打。

2023第一屆公勝盃公益高爾夫球敘，聚集眾多高球好手、企業，以及許多熱心公益民眾一起揮桿獻愛，以愛與分享精神歡慶公勝30周年！」活動安排精彩且富趣味，結合體育運動與公益精神，讓活動除了健康好玩、揮桿有趣，還發揮助人意義。該活動獎品相當豐富，總價值超過新台幣300萬元，最大獎為LEXUS NX200豪華版汽車壹台、圓山飯店湖景套房共11個名額、摸彩獎最大獎為iPhone手機等，除了有機會拿大獎又能運動做公益，吸引許多民眾踴躍報名，共有150位貴賓共襄盛舉。

活動協力單位包含保誠人壽、全球人壽、友邦人壽、安達人壽、元大人壽、新光人壽、台新人壽、安聯人壽、遠雄人壽、中國人壽、台灣人壽等11家壽險公司；以及安達產險、新光產險、富邦產險、明台產險、泰安產物、華南產險等6家產險公司一起出席球敘與晚宴活動；而LEXUS高都汽車與高雄圓山大飯店也與公勝共同促成活動圓滿落幕。

還有公勝長期支持公益團體，包含基督教芥菜種會、財團法人心路基金會、台北市失親兒福利基金會公益在現場擺攤；「台彩女神」愛語莎擔任活動大使，邀請貴賓用愛揮桿齊做公益，公勝相對捐出公益善款，共捐贈30萬元予罕見疾病基金會，幫助罕病病友及其家庭更有力量對抗疾病。

此場賽事分為2種組別，個人競賽組以新新貝利亞賽制(New New Peoria)進行，公益配對組則以史克藍波賽制(Scramble)最佳球位進行總桿比賽。該活動還設置趣味的洞洞遊戲，貴賓於指定洞號開球，每1碼公勝即捐出1元；公益配對組球友每揮一桿，公勝即捐出30元；貴賓於愛心捐款箱每捐款100元即可獲得1張摸彩券。

公勝保經總經理蔡聖威表示，成立30年以來，落實『不只保險，我們分享愛』公益理念，推動多元、更具意義且創新公益專案。今年首次舉辦公勝盃公益高爾夫球敘，以戶外運動結合公益，希望參與活動的每個人，都能用讓自己快樂方式貢獻社會，並善用募款贊助行動，擴大影響力。

公勝保經高爾夫運動專案經理許朝傑指出，今年於高球體育運動賽事上已贊助超過十餘場，如國際獅子會300A1區、扶輪社助理總監盃、全國醫師盃高爾夫球賽，以及全國建築師高爾夫球賽，百年六中高校高爾夫球賽等。第一屆公勝盃公益高爾夫球敘延伸保險的核心精神，為弱勢朋友挹注更多幸福能量，讓愛循環不息。