美國蒙大拿州州長詹福特率經貿代表團訪台交流受到熱烈歡迎

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美國蒙大拿州州長詹福特（Greg Gianforte）率經貿代表團訪台，總統蔡英文日前在總統府接見時表示，台灣和蒙大拿州能在光電、光學及半導體等關鍵產業，持續深化夥伴關係，共創雙贏發展；詹福特表示，台灣與蒙大拿州擁有非常緊密的關係，訪團成員對於蒙大拿州與台灣未來都充滿信心。

詹福特上任州長後，恢復蒙大拿州駐台商務辦事處，以具體行動持續深化雙邊的經貿合作。蔡英文表示，台灣和蒙大拿州長期在農業和觀光產業，有非常緊密的合作，蒙大拿州更是美國光電、光學產業的重要聚落，並且積極發展生技、雲端運算及航太工業等產業。

美國「蒙大拿州亞太商務辦事處」王美美表示，蒙大拿州除了觀光之外，這次詹福特州長帶了３０多人來台灣參訪，其中有四家是光電廠商，這次參訪在台灣特別重視和蒙大拿州合作光電、光學及半導體等關鍵產業合作交流，更有蒙大拿廠商已跟台灣交流洽談合作，其中台北市進出口商業同業公會(IEAT) 於11月1日與美國「蒙大拿州商業廳(Montana Department of Commerce)」，舉行簽約締盟儀式，攜手拓展台美貿易新商機。

蔡英文更強調，台灣和蒙大拿州共享民主自由的價值，要感謝詹福特州長及蒙大拿州的參眾議會通過友台決議案，支持台灣的國際參與，台灣會與更多理念相近的民主夥伴深化合作，一起因應全球的各項挑戰。

美國蒙大拿州州長詹福特率領訪問團一行，（二）日上午更參訪新竹明新科技大學。明新科技大學校長劉國偉接待歡迎訪問團，親自導覽校內「半導體人才培育基地」。明新科大位處新竹科學園區、新竹工業區，及竹北生醫園區核心點，週邊產學合作資源豐富多樣，加上發展國際化，開拓國際生源的新南向產學專班，成為產業育才的重要來源之一，未來對於產學合作，明新科技大學成為「國際半導體人才培育基地」。