麗的娛樂讓人刷新三觀 網暴動 ：無法無天

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台灣現在真的這麼開放嗎？現在忽然發現竟然有網站明目張膽的做【多Ｘ募集】。有網友在網路討論表示刷新三觀：「是我的兩性觀太保守還是台灣已經這麼開放了呢？」真的是無法無天，周念暉律師指出，恐已違法。

業者用贊助行為從事性交易是否違法，對此，周延法律事務所周念暉律師表示，這種以收費營利方式，來實質上使他人間達成性交的結果，會構成刑法第231條「意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者」之「媒介性交易罪」，最重可處五年有期徒刑，並得併科10萬元以下罰金。如果媒合對象涉及到未成年，又藉此營利，更會構成兒童及少年性剝削防制條例第32條「引誘、容留、招募、媒介、協助或以他法，使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為法」，最重可處10年徒刑，並得併科5百萬元罰金。

網站更明目張膽寫出，「只要斗內網站後無需任何費用。」除了選好性別、地區、贊助方式，贊助完成後加小編賴號，還在活動當天早上會拉您入導遊群，導遊中午左右會告知活動地點從事「做多Ｐ性愛募集」，這樣刷破三觀的行為，該名網友指出，「簡直是把台灣當作沒有法律在管！無法無天！」

陳姓網友在「爆廢公社」社團分享，為了實測真實性，還真的加入群組好奇詢問，業者更大膽說明，「女生都20-30之間，男生滿18~50左右都有」，還強調，這網站已經10幾年了，如果有詐騙早就關了！」看來業者似乎不忌諱，如此大膽的行為，真的是無法無天，令人刷新三觀。