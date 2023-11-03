SRB粉嫩術　他成了台灣該品牌授權第一個男性技術師

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所謂黑色素沉澱，其實背後成因相當多元，準確說這是一種呈現結果。當然對所有人而言，不均勻的黑色素沉澱絕對是種外觀上的困擾，更別提注重生活，在這新時代愛美不再是女性專利，不只女性愛漂亮，男性也越來越多男性開始注重身體保養，更害怕私密處有黑色素沉澱。

尤其現在冬天要到了，不少男性和朋友相約去泡溫泉衣服褲子一脫，乳暈或私密處黑一塊，還被身邊友人調侃是不是很常自摸，IG(henry777_9)解憂の店，男性技術師Henry表示，自己就是深受其調侃的人，但是其實黑色素累積是天生的，很多男性也不知道要去哪處理，Henry為了照顧男性市場，工作室項目除了男性開運飄眉外，還多了SRB粉嫩術，成了台灣該品牌授權第一個男性技術師。

SRB粉嫩術是一種最新技術，顛覆以往市面上的美化技術，使用奧大利亞原物料(酪梨、維生素C、洋甘菊、膠原蛋白等)提煉而成天然植淬液，有效分解肌膚黑色素，搭配德國進口精密光波儀使用，美化私密處。

Henry指出，SRB粉嫩術技術、其實非紋綉、非雷射，也沒有任何侵入性針具，不需敷上任何舒緩膏，過程快速、保養簡單，一個部位操作約30分鐘即可完成，全程絕對無痛，基本上操作一次搭配事後保養，三個月後對比就會有感，還可以維持3-5年，換算下來一天不到30元，比每天要擦的保養還便宜，現在從十月同志驕傲月至春節期間都有優惠活動，現省五千至一萬元，做越多部位省越多。(本產品符合：台灣衛福部化妝品系統登陸/台灣SGS檢驗合格/中文合格標/富邦產品責任險1000萬)