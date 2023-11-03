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療癒師Herry和Tomoyo JAPAN合作要來開線上影音課程 為現代人紓壓。業者/提供

現代人壓力過大，為了滿足來自四面八方各種期待，讓自己身心靈承載滿滿負能量，女生還可以找自己姐妹淘聊聊心事，但男生從小背負[男兒有淚不輕彈]，深怕講心事會被週遭人看輕或恥笑，壓力無處宣洩。

解憂の店身心靈療癒師Herry表示，2024年冥王星也將正式進入水瓶座，影響往後20年，許多人在水瓶時代的開始，經歷了內在與外在的巨大轉變，你是否有覺察到這世界和自己認知的不太一樣，自己當前的心境，已和過去的自己有所不同呢。

有些人開始不得不經歷"斷捨離"，開始審視並結束不愉快的關係，開啟了重生與蛻變，這些經驗的收穫不僅提升了心靈，也開始真正意識到生命中感恩和珍惜的一切。你突然很迫切想知道[我是誰]？我現在發生這一切帶來的影響是什麼？你想要覺醒、蛻變，想運用水瓶時代能量？

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解憂の店身心靈療癒師Herry，和Tomoyo JAPAN合作要來開線上影音課程，第一堂課達摩一掌經，達摩一掌經就像是東方十二星座，你前世經過道路就隱藏在你生日密碼裡，藉由生辰來研究前世如何影響今生，並透過檢視命盤，發揚你命盤所帶來的能量，借力使力來改進自身缺點，成為更好的人。

第二堂課是簡易易經占卜，易經是中國流傳幾千年的占卜預測法，課程教您如何透過卦象預測事情走向，當您遇到需要抉擇的時刻，就能利用易經占卜來選擇對你最好最理想道路，透過占卜幫自己趨吉避凶。

第三堂課是將曼陀羅禪卡與金錢靈氣結合的一堂冥想課程，曼陀羅禪卡是一套最簡單工具，透過77張牌卡來探索自己脈輪的狀態與潛意識，找出阻礙自己的觀念，打通不順的地方，並且結合金錢靈氣課程，藉由金錢靈氣符號來幫自己補充財富能量，讓豐盛源源不絕來到身邊！

以上三堂課程皆適合對命理有興趣、想學習身心靈的你，線上課程簡單帶你了解概念，還能全額折抵一日課程，課程生動輕鬆不用擔心學不會，學完這些課程，不僅能幫助你掌握人生，還能增加第二技能，增廣人生道路。