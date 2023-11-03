台股劍指萬七！ 大漲千點行情不是夢 名師盤點三大理由

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聯準會二度暫停升息 台股千點行情可期

美國聯準會（Fed）二度鷹式暫停升息利空鈍化，10年期美債殖利率長黑摜破月線更讓市場吞下定心丸，台股2日滿血復活。在台積電領軍、熱門集團股提前發動作帳，加權指數連過三關直闖16,400點，終場大漲358點刷新今年第三大漲點並突破月線，估計將以V轉之姿持續劍指千點行情看萬七。

昨日台北股匯市雙漲，加權指數大漲358點收最高16,396點，一舉飛越16,100、16,200、16,300點「三個關卡」，踩過5、10日線及月線「三條均線」，漲幅2.23％居主要亞股之冠，顯示聯準會主席鮑爾對利率後市看法仍偏鷹，但台股十足反映不升息的利多，成交量則增至2,681億元。

台積電市值重返14兆元

外資終止對台股連14賣轉買超159.51億元，對台積電終止連八賣轉買超58.99億元排第一，台積電勁揚19元收547元，重返所有短期均線與14兆元市值；AI指標股廣達收復200元大關，聯發科以最高877元改寫19個月新高，三巨頭貢獻台股逾一半的漲點；投信買超27.12億元，連11買、自營商終止連五賣轉買超24.49億元，三大法人睽違三周再度聯手買超211.11億元；八大公股行庫趁勢賣超59.76億元換銀彈，終止連14買。

集團也趁勢啟動年底作帳，聯電集團以同泰掛帥強漲逾9％、矽統勁揚8.8％，華新集團的華新科大漲6.76％，佳邦、精成科也上揚5.73％、4.41％；法人指出，集團作帳因大選因素提前啟動，華新、遠東、台塑、國巨等常勝軍備受關注，又以低基期股拉抬空間較大。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股有三大理由看好千點行情可期：首先，2020年8到10月連三黑後，11月隨即大漲1,176點，研判台股有技術性反彈機會；第二，超微、美超微等財報亮眼，原先低迷的主流AI股回神；第三，國家隊撒幣約2,800億元，估選前60天指數有望挑戰萬七。

元富投顧總經理鄭文賢指出，油價及美債殖利率後續只要未進一步上揚，則短線萬六有撐。美國10月非農就業及消費者物價指數等數據低於預期，也有利行情續旺，尤其已公布的美國企業財報有78％優於預期，台股權值股法說會多數釋放正向訊息，美台股股市基本面有撐，均提供年底反彈契機。