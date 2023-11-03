110萬散戶注意！盤中零股交易「這天起」撮合縮短至5秒

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盤中零股縮時報價，為台股再引年輕新活水。證期局主秘尚光琪2日宣布，為提升盤中零股交易資訊的即時性，11月27日縮短盤中零股試算行情資訊揭露間隔時間，由現行10秒縮短為5秒。

盤中交易零股上線三年，成交戶數大增約248％，9月底已逾110萬戶，小資年輕族占比近三成，成台股「新勢力」。

金管會2020年10月26日開放盤中零股交易，讓更多投資人盤中即透過交易零股，參與資本市場，且為提升盤中零股交易流動性，去年12月19日起盤中零股撮合間隔時間，由3分鐘縮為1分鐘。

金管會統計，盤中零股交易上線至今年9月底，三年來成交戶數由上線前約32萬戶成長至110萬戶，30歲以下年輕族群成長幅度最大，占比由21.10％成長至27.76％，來到30萬6,085戶，而31至40歲戶數占比也從24.4％拉高至26.06％，即40歲以下族群占盤中零股成交逾5成。

金管會亦指出，盤中零股上線至9月底，日均值也拉高，三年來盤中零股日均值為19.28億元（占比0.64％），去年12月盤中零股縮短撮合時間後，今年前九月上市盤中零股日均值為23.50億元（占比0.84％），相較2020年盤後零股日均成交金額2.23億元（占比0.12％），顯著提升。

尚光琪指出，過去只能在盤後交易零股，開放盤中零股後，交易比較有效率，加上投資金額門檻下降，深受小資族喜愛，零股族偏好的類股包括台灣50成份股，約占零股交易的62．5％；而中型100成分股占15.9％，其他交易標的合計占21.6％。盤中零股違約率相當低，至9月底僅百萬分之4，比去年同期百萬分之7又再下降，因只能用APP交易，券商會利用推播讓投資人了解違約風險。