鷹式暫停！Fed利率連二凍 鮑爾：目前不考慮降息

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

鮑爾記者會重點掃描

美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨發布最新決策，如預期維持「鷹式暫停」利率連二凍，但政策聲明強調經濟意外強勁，仍對進一步升息敞開大門。主席鮑爾表示目前不考慮降息。

Fed聲明保留升息空間，投資人對緊縮將告終還是抱持希望。美股三大指數1日全收紅，道指收漲0.67％，標指收漲1.05％，那指收漲1.64％。

美元指數在1日Fed聲明發布後，一度衝破107然後回落，2日收跌0.1％至106.41，與周三的高點相比跌0.8％。

Fed聲明指出，第三季經濟活動以「強勁的步調」（solid pace）擴張。有別於9月聲明指經濟穩健成長聲明將經濟措辭的強度提高，係鑑於美國第三季GDP季增年率達4.9％，創近2年來最大增幅。此外，就業市場仍強，通膨依舊偏高，央行還是會考慮貨幣政策要再緊縮到什麼地步才適當，好讓通膨回到2％目標。

Fed主席鮑爾在會後記者會上指出，若就業市場或經濟有增強跡象，讓進一步緊縮政策於理有據。他表示，通膨要回到2％目標仍有長路要走。針對記者會上被問到，債券殖利率升到什麼程度，才能替代繼續升息的必要性，鮑爾回應，除非公開市場借貸成本持續攀高，才會影響Fed未來的貨幣決策。金融環境持續緊縮將影響Fed行動，但是否會發生這樣的情況還有待觀察。

關於降息問題，鮑爾透露政策會議上並未討論，Fed目前不考慮調降利率。此外，目前縮減規模7.9兆美元資產負債表的步調，沒有調整的必要。

總結他在記者會上的發言，除暗示Fed的升息任務完成，又小心翼翼不敢排除再次升息的可能。記者會結束後，芝商所FedWatch工具顯示，投資人預期聯準會12月繼續按兵不動機率，從前一天的70％升至82％。（相關新聞見A2）