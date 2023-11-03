中美歐等20多國 簽署布萊切利宣言監管AI安全

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對人工智慧（AI）的監管正從各國的立法擴大至國際間的合作。第一屆全球AI安全峰會1～2日在英國舉辦，中國大陸也派代表出席，與美歐等20多國共同簽署宣言，就AI安全監管與治理共同合作。

該峰會在二戰時盟軍解密基地布萊切利園舉辦，中美歐等約20個與會國1日共同在峰會上簽署「布萊切利宣言」。主辦方英國在會議前因是否該邀請中國一事陷入爭議，最終中國由科技部副部長吳朝暉參與大會。

中國近期大動作欲爭取全球或開發中國家群體裡的AI治理發言權，中國國家主席習近平日前在「一帶一路」峰會上提出「全球人工智能治理倡議」，中國外交部隨後闡述，各國發展AI應反對構建排他性集團、惡意阻撓他國AI發展，支持在聯合國框架下討論成立國際AI治理機構。有意從政治層面突破當前美歐AI技術封鎖等困局。

「布萊切利宣言」強調，AI機遇可能引起重大風險，潛在衝擊資安與生科等領域，迫切需要各國合作採取風控措施，鼓勵開發先進AI科技者提高透明度與責任，各國應制定減輕AI發展風險跨國政策。

但具體該如何治理存在極大差異。拿下2018年圖靈獎而享「AI三巨頭」美譽的專家辛頓與班吉歐在峰會前發表公開信指出，要加強監管減少先進AI對人類的潛在災害風險。參與峰會不少業者如X、OpenAI、谷歌DeepMind被視為是上述立場支持者，望藉此減少AI開放與開源。

三巨頭之一的楊立昆與其他專家呼籲，AI應更開放開源提升透明度，降低少數公司掌控AI的風險。他效力的Meta是該派別領軍者。

X董事長馬斯克在峰會表示，AI是雙面刃，但多達8成機率對人類有益。馬斯克2日會與英相蘇納克會面，預計將對監管有深入交流。