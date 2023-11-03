大陸若封鎖台灣 全球經濟兩季內損失數兆美元

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台灣在半導體領域的關鍵地位再度成為焦點。《晶片戰爭》作者、美國塔夫茲大學教授米勒（Chris Miller）在一場論壇上表示，若中國大陸決定封鎖台灣，全球經濟在兩季內恐損失數兆美元（trillions of dollars）。

印度斯坦時報報導，米勒在印度參加一場論壇時談到中國與台灣若發生衝突，可能導致全球損失數兆美元，因台灣是世界重要半導體產業主要參與者。他認為當前挑戰，在於難以精準預測政治走向，以及中國對台政策最終會走向何方。

米勒說，幾乎沒有一家企業可以確保完全免於台海風險的影響，企業和各國正重新評估其供應鏈對中國和台灣的依賴程度並進行調整，即便這樣的調整成本高昂。一旦中國封鎖台灣，或以其他方式擾亂半導體出貨，僅在前幾季全球經濟就會蒙受數兆美元損失，不論對政府或企業而言，都是無法忽視的挑戰。

米勒表示，中國半導體生態系雖闊步前進，但從一些指標看，中國領導人關注的是其自產的晶片在整體市場的占有率，及整體晶片消費依賴進口的比重減少。嚴酷的事實是，中國所需高階晶片仍高度仰賴台、韓、日、美。

根據《晶片戰爭》內容，台灣生產全球高達37％的邏輯晶片，應用範圍涵蓋電腦、數據中心、大多數的電子設備，一旦台灣晶片廠受衝擊而停工，未來一年全球運算力產出將縮減37％，其影響將以上兆美元計，可能比新冠疫情造成的經濟虧損還要慘烈。

美國研究顧問公司榮鼎集團在今年1月發表的報告中指出，台海衝突將對全球經濟造成衝擊，一旦台灣遭到封鎖，損失將遠遠超過2兆美元，全球的貿易以及投資將受到影響，幾乎沒有國家能倖免，而且這種破壞將難以逆轉。