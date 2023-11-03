通膨狡兔三窟 央行Q4不排除出招

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央行Q3理監事會議事錄摘要

美國聯準會（Fed）2日如市場預期停止升息，利率「連二凍」，仍保留後續升息可能。中央銀行2日公布第三季理監事會議事錄摘要，亦揭露央行理事憂心國內通膨，有鷹派建議「不排除在下一季即須積極面對可能的通膨」。台灣央行亦未排除後續出招可能。

央行9月理監事會上，全體理事同意利率「連二凍」，重貼現率維持在1.875％；但央行總裁楊金龍在會後記者會提到，有理事提醒應關注通膨變化、「不能掉以輕心」，央行貨幣緊縮將維持更長時間，且暗示明年沒有降息空間。

據央行議事錄，有理事點出三風險，一是房價漲勢雖趨緩，但仍上升中；二即房租是房價的落後指標，占消費者物價指數（CPI）權重高，若房租價格上升，恐帶動物價上漲；三為民眾感受較深的商品或服務類CPI年增率仍高，會造成民眾的通膨預期心理。

理事們考量當前經濟數據分歧，同意暫緩升息，建議再觀察一季，不排除下一季須積極面對可能的通膨。意即12月理監事會即可能要採取行動，降溫通膨。

有理事直言，由物價趨勢及經濟成長變化觀察，政策利率可暫不調整，但影響物價與經濟成長因素仍充滿不確定性，未來若有必要，可適時考量調整政策利率。

另有理事指出，貨幣政策須考量民眾對物價的感受，前八月房租年增高於去年，娛樂服務價格年增居高，房租及服務類價格均具有僵固性，仍須持續觀察。9月理監事會雖贊同維持政策利率不變，但第四季理事會議召開時，應特別關注物價上漲趨勢，若發現物價上漲有鬆動現象，央行應採取比較積極的措施來打擊通膨。

不過也有理事認為，我國經濟成長緩慢，經濟成長主要動力的出口及民間投資，其減緩程度令人擔心；另預期明年國內CPI將降至2％以下。綜合考量物價穩定與經濟成長目標下，認為當前並無升息、也無降息的理由，維持政策利率不變是合理決定。

市場解讀，若以央行理事會中發言，後續國內CPI及核心CPI數據若居高不下，央行12月恐要面臨兩難，在經濟成長與通膨之間如何拿捏。