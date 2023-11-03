美放緩長債標售 美債飆漲 殖利率全面跳水

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美國財政部1日公布最新一季債券發行的再融資計畫，放緩長債標售的增加速度，激勵美債價格出現飆漲，引發與債券價格呈反向走勢的殖利率全面跳水。

美國10年期公債殖利率2日跌破4.8％，觸及4.72％，創下10月17日以來新低。2年期殖利率也跌破5％，觸及4.956％，另外30年期殖利率則下滑7個基點到4.904％。

財政部指出，在下周開始的季度再融資計畫，將標售1,120億美元的公債，雖比8月宣布的1,030億美元增加90億美元，但低於華爾街預估的1,140億美元。該發債計畫將分三階段進行，11月7日將標售480億美元的3年期公債，隨後幾天將分別標售400億美元10年期公債與240億美元的30年期公債。

財政部還提到將持續以3個月前的速度增加對短天期債券的發行，但將放緩10年與30年期的標售腳步。當中針對2年期與5年期公債的每月標售規模將增加30億美元；至於10年期增加20億美元、30年期增加10億美元。

財政部把近來美債殖利率狂升，歸因於「超出預期的美國經濟活動與就業市場」。財政部借款諮詢委員會主席唐恩（Deirdre K. Dunn）與副主席泰霍茲（Colin Teichholtz）在信中寫道，強勁的經濟活動與勞動力數據、中性利率可能上升、供需情況與長期美債的「期限溢價」（term premiums，指長債利率相對於短債利率的差額）回歸為正，都在一定程度上推升美債殖利率走高。