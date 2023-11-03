新債券天王：巨額利息支出恐引爆金融危機

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「新債券天王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）1日示警，隨著美國經濟進一步惡化，並在明年跌入衰退，預期利率將隨之下滑。

雙線資本（Doubleline Capital）執行長岡拉克受訪時預期，美國經濟在明年上半年陷入衰退，相信利率將會下滑。他表示，「倘若經濟走疲，聯準會的降息幅度就不只是50個基點，而是200個基點。」此外，龐大的利息支出可能引發下一次「金融危機」。

岡拉克指出美國經濟成長減速的幾個跡象，首先，儘管目前失業率仍位在相對低點，但有上升趨勢。其次是衡量美國2年期和10年期公債殖利率利差的殖利率曲線，近期開始變得陡峭，暗示經濟衰退逼近。他也觀察到企業裁員潮開始萌芽，企業已經凍結人事招募，將開始看到業者裁員計畫。金融和科技企業正醞釀裁員，屆時失業率恐大幅攀升。

岡拉克亦示警美國不斷膨脹的財政赤字。聯邦赤字在9月底止的財年增加近1.7兆美元，預算缺口令美國國債接近34兆美元。市場必須面對的是，美國無法再維持這樣的利率和赤字。現行的利率水準已負擔不起聯邦政府。 美國聯準會（Fed）決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）1日一致同意，聯邦基金利率維持在5.25％至5.5％區間。對聯準會下一步行動，岡拉克認為不會像利率點陣圖顯示的一樣激進，點陣圖暗示今年將再升息一次。