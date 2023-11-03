美股狂歡帶動亞股 亞幣大反攻 新台幣爆量強升

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美國聯準會（Fed）利率「連二凍」，市場情緒獲得提振，美股收紅帶動亞股強彈，新台幣兌美元2日開盤一路走升，匯價重返32.3元價位，盤中大升逾1.5角，盤末外資匯入放緩、匯價升幅收斂，終場收在32.361元、強升1.23角，創逾一周新高，單日升幅0.38％，為8月25以來、近兩個半月最大升幅；總成交量擴大至16.8億美元。

2日主要亞幣大反攻，韓元狂升1.07％最強，其次為泰銖強彈0.72％、日圓升值0.66％、印尼盾升0.5％、新台幣升0.38％居中、馬來幣升0.36％、星幣上漲0.31％，人民幣平盤作收。

匯銀主管指出，隨外資回補台股匯入資金，新台幣早盤不久收復32.3元價位，但後續外資轉為雙向操作、部分外資匯出，進口商趁匯價走揚進場買匯，打下早盤升幅，央行也不希望單日波動過大，盤中反而是少量調節阻升，新台幣終場仍升逾1角。

匯銀主管表示，市場解讀Fed會後談話偏鷹，雖提振市場情緒，但亞幣關鍵還是人民幣以及日圓，如少了人民幣帶頭，新台幣預計仍會在32.3～32.5元徘徊。

外匯交易員則認為，新台幣貶破前高，32.5元算是很大的心理關卡，觀察當前市場氛圍，「等32.5元價位的人也不多了」，許多廠商看到32.43～32.45元區間就先賣先贏，後續升值壓力轉強，匯價要貶破32.5元，除非更多題材出現。