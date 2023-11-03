降息有得等？留意長高利風險

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國泰世華銀行2日表示，美國聯準會暫停升息，預期利率會維持在高位更久，到2024年下半年才可能出現降息空間，投資人要注意「higher for much longer（長期高利率）」風險，這意味後續經濟復甦力道受限，預估美國第四季經濟成長不如第三季的季增年率4.9％，若經濟活動降溫，加上通膨回落程度更大，估到明年下半年才可能有降息空間。

國泰世華銀提出金融市場「三高」：美國利率維持較長時間高位，對股市形成壓力，但製造業獲利改善、庫存漸落底，股市下檔空間有撐；待市場對聯準會結束升息循環預期進一步升高，美元才可能趨貶；債券利率將保持高位，但隨核心通膨降溫，聯準會走入升息尾聲，估長線公債殖利率終將回落。

中信銀行表示，美債殖利率上升是經濟強勁、貨幣政策和大量發債的共同作用，但10月ISM製造業指數驟降，維持「製造業自底部回溫」看法，底部時間可能拉長。今年美股指數幾乎由大科技權值股帶動，權值股估值偏高使其財報要非常正向，才能再推動漲幅，在通膨和利率壓力舒緩後，行情可望回歸。

展望2024年，國泰世華銀提醒三大風險：利率維持在高位更久、大陸復甦不如預期及地緣政經風險升高。中信銀評估市場對美債殖利率與地緣政治的預期反覆影響盤勢，具穩健基本面的資產更受市場青睞，經濟韌性強的美國，與獲利亮眼的日股，是長線可選擇布局的標的。