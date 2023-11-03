世芯前三季賺3股本 明年更強

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世芯法說會重點

股王世芯-KY前三季大賺22.06億元，EPS 30.31元，提前創下2014年掛牌後年度獲利新高。總經理沈翔霖指出，受惠ASIC需求火熱、2024年訂單展望強勁、大量ASIC（客製化IC）進入量產的三大利多，公司將發行3,500萬美元之GDR（海外存託憑證），以因應未來承接更龐大規模的案件，預計募資3.5億美元，稀釋股本約5％。

■前三季已創年度獲利新高

世芯-KY 2日召開法說，釋出景氣樂觀的預期，法人研判，隨公司多專案進入量產，需要與晶圓代工廠預定產能，積壓流動現金，因此為增強營運槓桿，支撐未來持續成長，協助世芯-KY轉骨至下個階段。

世芯-KY預計12月20日召開股東臨時會，法人強調，世芯-KY最大客戶需求持續增加，2024年動能將明顯超越今年；另新增北美客戶訓練晶片，第四季季底出貨也將明顯升溫，加上多個大型專案2024年進入量產，估計未來3至4季營收動能將延續。

財務長王德善表示，世芯-KY持續在營運表現上繳出好成績，第三季合併營收雖然呈現季減4.1％，但產品組合改善、HPC滲透率擴大，毛利率達24％，較第二季成長3個百分點，單季每股稅後純益達12.03元，創歷史新高紀錄，貢獻累計前三季EPS 30.31元，大賺超過3個股本。

■CoWoS產能供應已有解

沈翔霖在法說會中也樂觀看待AI特用晶片成長，並強調CoWoS產能將於本季緩解；此外，認為美中晶片限制僅影響特定大陸客戶，占全年營收1～2％，對該地區曝險亦逐步降低。

沈翔霖說明，今年對中國大陸曝險將降低至15％以下，受制裁之陸系客戶，營收影響不大，分散客戶動作持續進行，未來大陸研發資源將降低至5成以下，公司也擴建馬來西亞團隊，以服務更多客戶。

值得留意的是，沈翔霖指出，CoWoS產能第四季下半季開始緩解，世芯是台積電主要CoWoS客戶，並給予相當支持，明年既有產品CoWoS產能供應已不是問題，其他產品會持續爭取供應。

公司董事會決議發行GDR，是為準備與國際大廠相互競爭，其中包括Broadcom、Marvell，因此有必要強化財務結構；沈翔霖分析，CoWoS封裝難度增加，需要更長周轉時間，此外因業務暢旺，多項專案即將進入量產，雖然世芯目前足以支應，但為支撐未來更強勁之營收成長，將充實營運資金，估計將稀釋現有股權5％。