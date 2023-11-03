站AI浪頭 世芯受惠ASIC大爆發

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世芯-KY總經理沈翔霖指出，該公司在AI爆發浪潮中，占據非常好的位置，除有強大晶圓代工廠－台積電產能及先進封裝技術奧援外，更重要的是，目前GPU供應吃緊，CSP（雲端服務供應商）開始正視晶片自主問題，國際大廠希望在晶片及系統策略上擁有更多主導權，除了採購通用型GPU外，同步大力開發自研晶片，帶動AI ASIC（特殊應用晶片）成長大爆發。

世芯-KY於先進製程比重持續提升，7奈米及以下製程，第三季已成長至92％，相較去年68％水準大幅成長；沈翔霖強調，客戶訓練需求強勁，AI ASIC訂單持續增溫，對第四季有更強的信心，製程持續升級至5／4nm甚至是3nm，並有望拿下數項車用專案，挹注NRE營收成長。

沈翔霖說，「越來越多客戶看到世芯的價值，隨著高階製程滲透率提升，明年將會有更好的毛利表現」。他透露，目前客戶多為Tier 1國際級業者，因此是以量彌補毛利之短版，但隨著市場能見度提升，世芯將來會有更佳的產品組合。

為了強化訓練自家AI模型，CSP業者紛紛加大研發ASIC力度，加上輝達GPU目前要價高昂，交貨周期長達52周，CSP業者也開始意識到晶片自主重要性。因此，不管在訓練端或推理端，雲端大廠皆有推出自家ASIC計畫，包含 Google TPU、AWS Tranium／Inferentia、英特爾Habana Gaudi，Meta也預計於 2025 年推出 MTIA v1。

ASIC在特定框架下提供更多算力，在功耗要求及針對不同場景開發客製化晶片，不僅是世芯，創意、智原也都將受惠；此外，對資料傳輸、資安要求都將提高，帶動台廠IP供應鏈之需求，其中像提供Interface IP之M31、PUF-based安全解決方案之力旺，相關需求亦將同步上升。