台積電、國巨 瞄準衝關600元

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高價次集團雙箭頭叩關600元

台股高價股近期熱鬧滾滾，次集團雙箭頭更是來勢洶洶，晶圓代工全球龍頭台積電遭盤勢下挫拖累後，2日強勢反攻，MLCC族群領頭羊國巨表現更是強悍，朝年初高點逼近中，二大高價指標股攜手向外資賦予的600元以上目標價進發。

台積電近期的法說會釋出展望雖滿足市場期望，無奈隨後遭遇美國祭出AI禁令、輝達股價下挫、美股回檔等利空接連衝擊，導致股價一度從556元摔落530元以下，所幸，2日在美股大漲、亞股反彈環境中，中場強漲3.6％、收547元，接下來瞄準收復前波高點，劍指外資賦予的600元以上目標價。

事實上，內外資大型研究機構對台積電股價預期共識，是集結於700元上方，不過，外資分析師說，台積電2024年起的基本面雖愈來愈好，但不能忽視短期受外部環境的影響，因此，先站回600元是較「務實」走勢。花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀認為，台積電掌握具漲升動能的AI與HPC業務，營運成長將會持續凌駕整體半導體產業。

MLCC大廠國巨日前舉行法說會，釋出庫存雖還要一、兩季時間打消，但第四季至明年第一季應就是循環谷底的訊息。高盛、摩根士丹利、滙豐證券全面給予「買進」或「優於大盤」投資評等，推測合理股價600～657元。

高盛證券認為，國巨經營管理階層提出需求將從2024年第二季開始復甦的論調，符合投資人的期望，且在車用、工業用市場需求續強，以及智慧機與電腦相關需求開始進步的幫助下，有利國巨產品的定價，機構法人對明年第二季起毛利率更上層樓，抱有期待。

外資券商估計，2023年就是國巨近年獲利谷底，每股稅後純益（EPS）為41.98元，2024年重拾強勁增長力道，EPS反彈至54.79元，2025年更上看64.56元。

滙豐證券指出，考量國巨將步出營收與毛利谷底，賦予的評價期望合理，預期國巨亮眼的毛利率表現將提供股價下檔支撐，且將持續受惠產品組合優化。滙豐對國巨股價預期為657元，相當於還有20％左右上檔空間。