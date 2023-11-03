宏碁Q3報喜 獲利回歸正成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

宏碁近期營運表現

受惠PC市況回溫、訂單回流，加上旗下新事業拓展帶來支撐力道，宏碁第三季營收進一步回升，獲利亦回歸年正成長、雙率同步見漲，單季稅後純益並季增逾四成、站回20億元以上，亦較去年同期增長7％，每股稅後純益0.67元，來到近六個季度以來高點，同時也終結營運連六衰走勢，順利反轉向上。

宏碁指出，其營運動能之所以回歸成長正軌，得利於集團旗下多元新事業的拓展有成，加上核心事業持續優化亦見成效，推升其該季營收、獲利皆回升至優於疫情前幾年的表現。

其中在非電腦及顯示器之事業部分，除在單季營收占比達24％以上，對整體營業淨利的貢獻度已達三成。若以今年前三季的累計合併營收來看，其比重則超過27％，對營業淨利的貢獻度更高達49.7％。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前表示，隨著整體PC通路庫存正常化後，下半年傳統季節性需求也已見回溫，不過景氣變化難測，維持集團整體營運韌性為首要，因此宏碁繼已成功孵化三家「反景氣」的子公司如海柏特、智聯服務和宏碁遊戲外，也將持續找出更多能在景氣不佳時，生意反倒逆勢向上的小金雞事業。

另一方面，為進一步拓展及整合旗下AI伺服器與雲端運算服務事業，以發揮集團新事業之互補加乘效益，宏碁於2日董事會中決議通過，將原為宏碁智聯網投資控股（ABH）持有的子公司宏碁智雲資訊（AIC），股份100％移轉至ABH的另一子公司安圖斯科技（ALT）。

2017年成立的安圖斯，因應生成式AI應用爆發成長，以自家研發的「Altos aiWorks」人工智慧運算平台，助用戶設定單一或多張GPU、CPU、記憶體及儲存資源，以最佳化訓練和推論，縮短AI開發及部署時間。安圖斯近日亦推出伺服器新品，為用戶提供全方位生成式AI運算平台方案。