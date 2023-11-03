AI上身！新護國群山成形 法人點名14檔

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AMD、美超微、英特爾、微軟、亞馬遜五巨頭看好AI伺服器等展望，美超微更稱積壓的訂單龐大，AMD、英特爾一致看好AI PC可望帶動PC換機潮，最後一塊拼圖是輝達（NVIDIA），將在美東時間11月21日盤後發布財報及公布展望，AI伺服器景氣展望將更加確定，法人認為台廠的新護國群山成形，將樂觀帶領台股邁向2024年。

台新投顧副總經理黃文清表示，今年8月以後全球AI伺服器相關供應鏈股價進入漲多拉回修正，更因美債10年期殖利率飆破5％、美國AI晶片禁令及海內外高股息ETF拋售，多檔AI股頻頻破底，投資人逐漸對AI投資產生疑慮。

所幸AMD、美超微、英特爾、微軟、亞馬遜等巨頭釋出對未來的樂觀預期下，挽回市場信心，1日輝達市值已再度先重回1兆美元。

與輝達關係緊密的伺服器解決方案業者美超微，估計第二季（截至12月底）營收將季增27～37％及年增50～61％，優於市場預期，1日盤後大漲6.04％。AMD更指出，MI300晶片將在未來幾周開始出貨，客戶AI解決方案帶動下，對未來營運充滿信心。

中信投顧認為，在美系CSP業者、伺服器解決方案、GPU晶片大廠財報優於市場預期，沖淡了市場認為AI泡沫的疑慮，由台積電帶領的台股新護國群山成形。

中信投顧認為，短期因輝達GPU供應不足，廣達、緯穎等出貨遞延，營收不如預期，長期來看CSP業者為了降低對輝達依賴，轉而開發ASIC晶片，對台股ASIC廠有利，世芯-KY為美系CSP客戶資料中心的晶片的供應商，創意將逐步搶進美系CSP客戶自研晶片訂單，聯發科開始切入ASIC業務。

中信投顧分析指出，台廠電源供應器光寶科、台達電因高股息ETF拋售而股價走低，但逢低是承接好時機，散熱龍頭奇鋐以及水冷的雙鴻等長期受惠AI發展趨勢。