遭美制裁衝擊 長江存儲 傳1年幾燒光70億美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國最大的NAND快閃記憶體製造商長江存儲去年底遭到美國政府列入貿易黑名單之後，面臨無法採購美國設備、美方技術人員撤出的窘境。在美國政府嚴厲管制下，傳出長江存儲先前募集的70億美元銀彈已頻臨耗盡，隨著手上現金見底，該公司決定大舉募資。

英國金融時報報導，長江存儲是中國最重要的記憶體生產商，在中國政府推動半導體國產化進程中扮演重要角色。但自去年底遭受美國技術制裁後，令長江存儲新建廠房一度停擺，今年初還傳出裁員消息。匿名消息人士透露，在資金困窘下，長江存儲被迫進行大規模募資，儘管目前無法確認確切數字，但募資額應有數十億美元之譜。

為了抵禦美方制裁，長江存儲去年至今年初曾經獲得包括「大基金」（國家集成電路產業投資基金）在內的大股東增資人民幣500億元（約合70億美元），然而，更換設備、研發新零件及核心晶片製造設備等高昂支出，已經消耗掉長江存儲手上多數現金，讓該公司時隔不到一年，就得再次募資。

其他消息人士則透露，在中國政府力挺下，長江存儲新一輪的募資案，獲得中國境內投資人的超額認購。

兩名投資人表示，在美國封堵下，長江存儲打算加碼向中國供應商採購所需的零組件與設備，至於本土業者無法提供的設備，則會轉向美國以外的國家，如日本、韓國及歐洲廠商尋求協助。假如再沒有辦法，長江存儲將與供應商共同合作投入研發工作。

報導稱，美國商務部在去年10月升級對中國的技術出口管制措施，除了限制半導體設備和晶片出口，並禁止美國公民支持中國先進晶片研發。