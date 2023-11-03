關鍵原物料稅負減徵 今拍板

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穩定物價小組 會議討論重點

穩定物價政府再出手！行政院預定今（3）日召開穩定物價小組會議，會上有望拍板，將減徵關鍵原物料稅負措施從今年12月底屆期，延長三個月至明年3月底，這也是第十波延長。

為避免民生物價飆漲，自行政院副院長鄭文燦上任後，將重大節慶前才召開的穩定物價小組會議，改為一個月召開一次，由他親自主持。由於近期以巴衝突持續，行政院預定今日下午召開本月穩定物價小組會議。

知情高層透露，會議將聚焦兩大討論重點，一是考量今年颱風較多，檢討汛期蔬菜倉儲計畫，以加強蔬菜的調度；二是黃小玉價格近期雖略為下降，但物價仍處在相對高檔，加上以巴戰爭不確定性高，俄烏戰爭又未停歇，恐怕牽動油價。

因此，原本12月底屆期的減徵關鍵原物料稅負措施，有望再度延長一季，讓民眾安心外，也避免選前出現飆漲。事實上，鄭文燦日前在內部會議上，已指示朝向延長來辦理，惟實施細節仍待鄭文燦在今會上進一步拍板。

其中，為了持續紓緩原油、大宗物資價格偏高的壓力，並減輕國內廠商營運成本負擔，避免物價波動影響民生經濟，在經過各部會審慎評估後，政府已九度祭出的減徵關鍵原物料稅負措施，其中進口黃豆、玉米及小麥免徵營業稅；小麥關稅全免；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉進口關稅稅率減半；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半，這些減徵項目預計今年底屆期後，將再延三個月到明年三月。

以調降汽柴油貨物稅為例，因應國際高原油價格，行政院自110年12月起開始調降，並於去年2月7日再加碼調降，汽油每公升共調降2元、柴油每公升共調降1.5元，目前降幅分別為29.3％、37.6％。

對於國內物價，主計長朱澤民日前表示，8月最新預測今年全年通膨率是2.14％，11月底將會更新預測，有望再調高。主計總處官員對此強調，確實需要謹慎看待，全年通膨率仍會超越警戒線，明年物價則有望趨緩，但要回到1％幾乎不可能，不過，在全世界景氣都不甚佳的情況，需求會降低，因此不用太擔心油價等會大幅上漲。