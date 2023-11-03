國發會率新創赴星 秀科技實力

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為協助新創進軍東協市場，國發會攜手台灣證券交易所及經濟部亞灣新創園，由副主委高仙桂率領27家優質新創赴新加坡，參加亞洲新創指標性展會SWITCH（Singapore Week of Innovation and Technology），並首度設立台灣館，吸引新加坡、日本、韓國等多國企業及投資機構洽談，未來有望進一步合作，大大提升台灣國際能見度。

高仙桂於10月31日至11月2日率國內27家優質新創赴新加坡參加年度的SWITCH展會。而SWITCH展是東南亞地區最大的新創展會，每年都會吸引各國新創好手前往秀新創實力，以科技會友。

國發會指出，台灣今年首度以國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」設立台灣館，以「數位轉型、企業競爭力、社會影響力」等科技應用為主題，對外展示24家優質新創的軟硬技術實力，吸引來自新加坡、越南、美國、日本、韓國、印度、澳洲、沙烏地阿拉伯等國企業及投資機構洽談。

值得一提的是，在SWITCH展會新創競賽（SLINGSHOT）中，台灣有四個新創團隊自全球4,700多個參賽團隊中脫穎而出進入前50強，分別是大氣電漿、奎景運算科技、酷比數位科技、態金材料科技。其中，大氣電漿更晉升前十強，該公司目前致力為全球製鞋產業，提供最一流全方位自動化設備，以空氣製鞋為創新核心。

在展會期間，國發會舉辦「Taiwan Tech Solution Day in Singapore」論壇，由此次參與團隊，包括指標型新創NEXT BIG的廠商如FunNow（曙客）、Gogolook（走著瞧）、CyCraft（奧義智慧科技）、Tron Future（創未來科技）等，分享AI、5G等創新科技如何實現更智慧未來生活，及我資本市場在促進數位轉型的助力，吸引各國近百位創投、學研等參與，有助擴大台灣國際能見度。

此外，高仙桂率團赴新加坡另一重點是，協助新創鏈結東南亞市場資源及人脈網絡，為此拜會重要策略性投資人，包括積極布局東南亞數位創新領域、投資印尼Gojek等獨角獸的Golden Gate Ventures風險投資公司。另亞灣新創園也深化與新加坡創業行動社群ACE合作。

國發會此行獲駐新加坡代表處大使童振源支持，世界及亞洲台商會聯合總會及其青商會等台商組織熱烈響應，特別安排當地新創企業及投資人，向台灣團隊分享東南亞重要商情及投資趨勢，鏈結成新創拓展東南亞最綿密網絡。