萊爾富改朝換代 光泉汪家撤出經營

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

超商業近年展店數概況

流通業繼全聯併大潤發、統一超併家樂福之後再爆震撼彈，超商老三萊爾富低調改朝換代，創辦人光泉牧場汪家不僅股權轉讓，且全面撤出萊爾富經營層，最新公司資料已由原大股東聯邦投資代表李文明擔任董事長、萊爾富事業整合長郭純宜升任總經理，目前組織進行整合中，萊爾富回應，公司一直採專業經理人制，董事股權轉移、營運則不受影響。

Hi-Life萊爾富超商是光泉牧場汪家在1989年創立，為國內唯一本土全資的便利商店，儘管一開始不被集團看好，但在轉虧為盈之後，加上超商事業榮景可期，2003年光泉汪家在萊爾富經營權上，曾爆發出叔姪不合事件，當時更因三房出清光泉牧場、食品與萊爾富持股予同業統一集團而震撼乳品業界，十年後統一出清萊爾富持股，2015年第三代已全面掌控萊爾富經營權，二房三代汪亦祥為萊爾富董事長，大房三代汪裕豐任總經理，至今年為止萊爾富資歷均超過30年已屆退休，而汪家第四代在萊爾富任職不多，也趁此次股權轉讓離開萊爾富。

目前萊爾富登記的大股東包括聯邦投資、智冠國際投資、十二藍運通、立亞米酒貿易等。據了解，聯邦投資過去幾年都是大股東，光泉汪家包括汪亦祥、汪林祥、汪裕豐、汪光祥等持股比一度來到16.89％，在近幾年陸續釋出，最大股東成為聯邦投資，汪家掌董、總職務這幾年也一直以專業經理人自居，就家族就企業都是如此。

此次股權轉移後，大股東主導也繼續延續專業經理制，包括原整合長升任總經理、事業處長晉升公關長等，除了部分員工屆齡退休外，在不裁員前提下低調改朝換代。

萊爾富至10月底全台門市數已突破1,500家，來到1,583家，在超商業界排名仍穩居第三位，按2020年公開數字全年營業額達238億元。目前開業最久的門市為北市延平店，最新開幕的門市為9月開店的大里山茶花，去年前董座汪亦祥曾在公開場合表示，新零售爭霸，實體店數不再是最大關鍵，重點在於怎麼讓線上線下整合OMO，而萊爾富也因提前進行線上線下整合，近五年來每年展店數從12家到108家不等，但App會員數去年即突破500萬，在業界實體線上均有一定影響力。