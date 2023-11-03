線下線上功能極大化 通路重返王道

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近年因疫情影響實體通路來客人流與業績衝擊，然而並未減少各路人馬覬覦通路版圖盛況，無論超商、超市、量販均成兵家必爭之地，關鍵在於三年疫情讓實體、電商快速融合，一指滑經濟串連出實體通路線下線上功能極大化，電子支付還能串出小額信貸等更多金融服務，擁通路再度回歸王道。

疫情三年來台灣通路業變革巨大，包括全聯併購大潤發、統一超併購台灣家樂福，形式意義在於「大者恆大」，實質意義則在於透過流通版圖擴大，加上線上App、電商平台串連出更大生態圈，不僅在內部共同採購、共同行銷節省人事成本，外部則是提供會員好買的多元渠道，鞏固基本客。

以全聯、大潤發來說，過去各走各的調，現在大檔期共同採購、行銷，對彼此會員來說可選擇採購品項翻倍增，相對各店線上線下業績也能順勢推升，大潤發更因量體大在隔日配成出貨平台，雖然全台僅有20家但帶動1加1價值無限大，加上全支付明年串起40萬商家會員逾500萬，生態圈無限寬廣。

統一、統一超併台灣家樂福在上半年甫交割完成，緊著可預期明年聯手採購、物流配送等互補串連會愈見緊密；線上平台串連也是其中選項之一，而即便是線上線下無國界，統一超7-ELEVEN仍在今年7月完成台澎金馬368個鄉鎮市區百分之百覆蓋率，且以平均每年250～350家展店速度，明年目標就是突破7,000店，其OPEN POINT生態圈，近1,700萬會員第三季交易金額更以雙位數躍進創新高，全靠新增功能極大化讓實體價值更是無限大。

超商老二全家、老三萊爾富在近年來亦透過策略聯盟串連不同生態圈，其中銀行端也是多元選項之一，全家全盈+PAY在此波雙11購物節串連四大電商購物城、300品牌與銀行回饋，再送霜淇淋、咖啡券導入實體；萊爾富近年來每每與聯邦銀合作大回饋總會吸引排隊人流，蝦皮積極與OKmart、美廉社合作店到店，亦足見實體價值愈來愈大。