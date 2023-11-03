不能只賠特定癌 7保單將下架

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特定癌症給付兩類型

保單創新不能製造糾紛。金管會下令檢討「特定癌症給付」項目，即保單若僅針對少數特定癌症給付保險金，須全面停售改款，已要求各保險公司盤點與討論商品停售時程。金管會2日盤點後，約有七張保單要停售改款，其中已有二張保單已主動停售，另有五張仍在檢討規劃中。

保險局強調，若保單對所有癌症都理賠，但對特定癌症增加給付，則不在停售範圍，且這次檢討亦不溯及保戶已投保的保單。

保險局日前在抽查保單時，發現各有一家產險及壽險公司新推出針對特定癌症才給付的癌症險，部分保單審查委員認為，若只有針對「特定癌症」才給付，未來恐引發理賠爭議。

保險局關切的重點是癌症會轉移，尤其末期會大量轉移，若保單只針對特定癌症理賠，理賠又分為重症、輕症，有的保戶可能一發現罹癌就是重症，有的則是移轉到特定部位，可能造成保戶申請理賠時，因不符合特定癌症項目，拿不到理賠，但其實有可能是特定癌症移轉而來。

市面上癌症險極多元，針對特定癌症理賠主要有兩類：一類是保戶罹患特定癌症才給付保險金；另一類是在一般癌症險中，針對國人好發的特定癌症，初次罹患加倍給付，即除保戶罹癌就給付外，針對國人罹患機率較高的特定癌症，增加保障。

但有些保單就只針對好發的特定癌症提供保障，有點類似與保戶「對賭」，被保險局認為不宜，且銷售時不易解釋，易生理賠爭議。

保險局1日緊急找保險公司開會，要求各公司盤點自家有多少張特定癌症給付保單，提出停售時程。多家壽險公司是癌險中針對特定癌症加倍給付，至少有14家壽險、3家產險有類似保單，有壽險公司甚至有六到九張，甚至是主力保單，影響極大，引起保險業者反彈。

在評估影響後，保險局2日又再通知各公司，僅針對只保障特定癌症的保單須停售改版，增加特癌保障者，現階段不要求評估檢討。

經保險局盤點，需要停售改版的癌症險，產險有二張、壽險有五張。產險已有一張主動停售，剩下一張還在評估；壽險公司亦有一張已停售，四張評估中，受影響的壽險至少四家。