手收大增 玉山金前九月賺贏去年全年

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高利率債券助攻金融業獲利。玉山金控2日法說會公布，前九月稅後純益達158.9億元，較去年同期成長36.4％，且已超越去年全年的157.6億元，獲利動能主要來自玉山銀行手續費收入大爆發，其中第三季達56.4億元，更創歷年單季新高，主因就是銷售傳統保單及海外債。

京城銀行2日公告10月自結稅後純益2.88億元，年增89.5％，前十月累計稅後純益達47.86億元，年增282.9％，即比去年多賺逾二倍，每股稅後盈餘（EPS）為4.31元，主要是自債券投資，前十月獲利僅次2021年同期，為歷史次高。

據了解，京城銀獲利較去年同期大幅增長，主要來自於債券投資，但因債券殖利率攀高，債券評價上仍有減損，但因去年金融市場波動，有提列債券預期信用及金融資產評價損失，去年基期較低，今年前十月才出現「翻倍成長」的表現。

美國去年以來鷹式升息，美債殖利率居高不下，對金融業而言，財富管理中銷售高利美債成目前最夯業務，也挹助銀行手續費收入，第四季更視為獲利主力；但在銀行自有資金投資上，新錢可買到更高利率的債券，挹助利息收益，但舊有債券則可能跌價，出現評價損失。

玉山金今年前三季淨手續費收入達157.6億元、成長8.3％，其中第三季手續費56.4億元創歷年單季最高。前三季財管淨手收68.5億元，成長13.8％，為歷年同期次高；信用卡手收52.8億元、成長14.6％，則為歷年同期最高。

玉山金表示，財管市場主要來自傳統型保險商品及海外債等金融產品的成長，加上高端市場客戶數與業務量有明顯成長；信用卡方面，受惠海外旅遊復甦以及國內消費表現強勁，信用卡淨手收連五季雙位數成長，其中海外旅遊熱潮相關簽帳金額大幅成長8成，累計前三季整體簽帳金額成長15.2％，達4,145.9億元，創歷年同期新高，排名市場第三名。