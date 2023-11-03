金管會出手特定癌險！業者坦言「包山包海」2大隱憂

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金管會要求檢討「特定癌症給付」保單，雖最後僅要求只承保特定癌症的保單才要停售改版，影響範圍縮小。但保險業者表示，癌症險銷售行之有年，隨市場變化，保險公司會推出創新、差異化商品，如今被要求停售改款，未來保戶的選擇將越來越少。

市售癌症險因承保的癌症範圍、給付方式不同，有各式組合，基本癌險通常會包含初次罹癌保險金、罹癌保險金，有一筆給付，也有分次給付，針對原位癌、初期、輕度、重度有不同理賠，還有住院、手術、化療、門診、居家療養等各式保險金目。

亦會針對國人好發或性別的「特定癌症」加倍理賠，如男性的肺癌、攝護腺癌，女性子宮頸癌、乳癌等提供額外保障，近期更有保險公司推出僅理賠「特定癌症」的保單，訴求保費可相對便宜。

健康險是保單中最複雜的險種，癌險即是其中一項，保單條款中通常會明列各式癌症，啟動理賠的條件、理賠項目及理賠金額等。

保險業者表示，健康險總保費已逾4,000億元，許多人都已有基本款保單，在競爭激烈下，各保險公司會再推出差異化的癌險，如針對特定癌症加倍給付，或有家族病史者可挑選的特定癌保單，以強化保戶保障缺口，在市場上已存在多年，保單條款也約定很清楚，現在突然要評估檢討，若要包山包海式的全方位保障，保費可能變貴。

業者也指出，保戶本來是可依照個人情況或家族病史，自由選擇要特定癌症多一點保障的商品，如家族有乳癌病史者，可選擇乳癌類保單強化保障，現停售後，以後癌險恐很類似，保戶選擇會減少許多。

保險局則認為，只針對特定癌症保障的保單將來爭議會很多，招攬過程中業務員可能講不清楚，保戶甚至可能不知道是特定癌症才理賠，導致保戶付了保費，罹癌後卻發現不能理賠，不只影響保戶權益，也恐引發理賠爭議。希望所有癌症險回歸罹癌就理賠，以初期、輕度、重度等來衡量給付金額，不要再區分一般癌症或特定癌症，保戶在投保時也能清楚癌症險的理賠條件與方式，保險公司也能減少爭議發生。