公股銀衝外幣存款 目標年增15％

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國銀今年以來外匯存款餘額變化

美元走強，新台幣相對弱勢，加上國銀陸續推出外幣優利定存，銀行外幣存款近幾個月持續成長，但各公股銀表現分歧，近期美元持續走升下，各銀行積極搶市，希望拉高外幣存款，有多家銀行將外幣存款年度成長目標訂在15％的高標。

據統計，國銀近半年外匯存款餘已連三個月成長，8月底達到新台幣13.91兆元，有機會挑戰2022年10月創下的14.16兆元歷史最高點。

至於國銀外幣存款表現分歧，公股銀主管分析，主要是美元利率持續走升，各銀行競相以高利率吸收外幣存款，及客戶轉向投資高收益的國外債券等商品。同時近期美元匯率走強，促使部分客戶將美元獲利了結，結售為新台幣，也使美元存款流失，其他幣別如歐元、日圓及人民幣則無顯著變化。

公股銀在最後二個月將以穩健成長為目標，參酌市場利率與其他銀行的競爭，適度調整報價。第一銀行規劃，將持續舉辦數位行銷活動，吸引數位客群承作外匯存款。華南銀行今年訂出外幣存款目標是較去年成長約15％。合庫銀行今年外幣存款平均餘額亦是要較去年成長逾15％。

彰化銀行下半年將增加美元定存機動利率的選項，持續推美元定存優惠利率，以吸收美元存款。同時也將鎖定目標客群，規劃企業薪轉戶專屬美元及人民幣利率及匯率優惠方案。合庫銀行將靈活機動推出各項優利專案，並持續優化外匯數位平台功能，希望成為客戶的外幣資金母行。

另外，公股銀陸續編列明年預算中，據悉，各銀行初步規劃的存放款明年的成長區間的方向約在3～6％間，也就是優於主計總處預估的明年經濟成長率3.32％。其中，存款成長率高於放款成長率。

公股銀評估，預期明年經濟成長表現將優於今年。其中，隨終端需求回溫，新興科技應用擴展，基本工資與軍公教薪資調漲，跨境旅遊需求持殷，經濟將進一步回溫，在明年業務推展上，法人金融仍是重中之重，而個人金融的房貸、財富管理也是衝刺重點。