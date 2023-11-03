美元短期續強 亞洲高息貨幣承壓

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

文／陳得能■瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯策略師

中東地緣政治衝突為金融市場再添變數，外匯市場亦未能置身事外。好消息是，由於風險資產的實際波動率尚在合理水準，美國經濟數據持續強勁，以及中國經濟成長觸底回升，我們認為避險情緒進一步升溫的可能性較為有限。此外，目前原油價格的漲幅並未過高，而且石油輸出國組織（OPEC）也釋出必要時可能迅速提高產能的訊息。

亞洲（日本除外）貨幣今年以來表現不佳，對美元下跌約4％。過去兩個月中，由於美債殖利率急升，且油價在以色列─哈馬斯衝突期間劇烈波動，亞洲貨幣面臨的宏觀環境變得更具挑戰性。

從歷史上看，美國10年期實質利率飆升不利於亞洲貨幣，特別是那些依賴資本流入來彌補經常帳赤字的經濟體。這在2013年的「緊縮恐慌」期間可見，當時美國實質利率大幅上升160個基點，導致經常帳赤字較大的經濟體的貨幣表現疲弱，即印度盧比、印尼盾、泰銖和紐西蘭幣。

■美債殖利率與油價雙飆，不利亞幣

2022年3月至10月期間亦曾出現類似的情況，當時美國10年期實質利率飆升280個基點。面臨經常帳赤字的貨幣再次受到美國實質利率上升的衝擊，比如菲律賓披索、泰銖和紐西蘭幣。其他貨幣（尤其是北亞）也受累中國經濟成長憂慮，當時日本央行的超鴿派立場使得日圓大幅走軟。

短期內，我們預計亞洲貨幣（尤其是菲律賓披索、泰銖、印度盧比和印尼盾）將對美國實質利率和油價進一步上漲的風險較為敏感，同時也將受到中國經濟的影響。好的一面是，中國經濟活動數據在最近幾周出現好轉跡象，這有利於該地區的經濟成長，也緩解了區域貨幣的下行風險。不過，中國經濟成長穩步復甦可能還需更多時間，明年復甦動能才會更為明顯。

同時，美國公債殖利率受到美聯準會鷹派立場的支撐，再加上偏緊的供給基本面及近期以哈衝突使得油價居高不下，這些因素都令亞洲貨幣在年底前繼續承壓。倘若油價上漲約20％（2023年1月至8月的平均價格為80美元／桶，今年餘下時間的平均價格預計在95美元／桶），我們估計經常帳赤字轉差將給菲律賓披索和泰銖帶來挑戰，而印度盧比和印尼盾也會受到一定程度的影響。

鑒於以上短期不利因素，我們預計亞洲貨幣兌美元至年底將持續承壓。對於北亞貨幣，儘管中國央行採取有力措施抑制人民幣走弱，但在美債殖利率大幅走高的背景下，我們依然認為美元兌人民幣在未來數月有升至7.40的風險。而在美債殖利率走高及日本當局在150左右進行干預的雙重角力下，美元兌日圓或將在145～151的高檔區間震盪。韓元仍受到美元走強的牽動，但我們認為鑒於貿易條件改善，韓元可能即將見底。

■菲律賓、印度、印尼貨幣有下行風險

在東南亞，由於美聯準會持鷹派立場而新加坡金管局持中性立場，短期內新加坡幣的反彈動能有限。馬來西亞雖然是石油淨出口國，但由於外資持有該國債券的部位較高，我們認為美債殖利率走高令馬來西亞幣面臨一定貶值壓力。泰銖方面，12月至明年3月入境遊客增加能夠帶來一定的緩解，泰銖通常在此期間表現突出。

高息貨幣（例如印度盧比與印尼盾）年初迄今表現出色，但目前我們認為短期內這些貨幣兌美元存在下行風險。石油價格上漲意味著印度和印尼的經常帳赤字在未來幾個月可能擴大。我們對菲律賓披索的看法最為謹慎，從經常帳來看，菲律賓披索依然是高息貨幣中最弱的一環。

較長期而言，我們仍然預期亞洲貨幣明年將逐步復甦。美元強勢消退的主要驅動因素可能在2024年第一季出現，屆時美國成長力道放緩將使得聯準會從鷹派轉向中性，最終在明年下半年開啟寬鬆模式。中國方面，我們已看到經濟回穩的跡象，如果近期的經濟成長改善延續至2024年，也應有助於支持亞洲地區成長，並推動亞幣收復失地。