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2023年以來，大陸多家地產商甚至信託業者接連爆雷，造成整個消費市場非常保守，在網紅直播帶貨一枝獨秀背景下，大陸電商重頭戲「雙11」前夕，「電商擠壓實體經濟」議題引發正反兩方辯論，相關消息更登上微博熱搜榜。

大陸知名直播主「瘋狂小楊哥」日前在直播間回應上述議題時表示，「如果今天沒有電商，只能在線下買東西，那這個東西會有多貴？如果線下買東西，一對比發現線上東西好，這個商家才會改變，這也是讓線下變得愈來愈好，它是相輔相成的」。

小楊哥的一席話，聽在實體廠商耳裡想必很不是滋味。筆者近期赴大陸採訪期間，就遇到日常消費品業者大吐苦水，直言目前的大環境比疫情期間還低迷，有許多實體店舖不敵電商競爭被迫關門歇業，能存活下來的店舖大多是理髮廳等難以被電商取代的服務業。

同時，電商平台、直播主之間的競爭也非常激烈，各個砸錢補貼力拚「全網最低價」炒熱買氣，但也因此陷入價格惡性競爭。

實體廠商為了賣貨，只能不斷「割肉」讓利，先得壓低產品售價，還要負擔員工薪資、原料成本、運費、給直播主抽成等費用，最後的退貨成本還得自行吸收。面對虧損壓力，讓日常消費品業者大嘆「乾脆回家睡覺還不用虧本，不然可能賣一單虧一單」。

然而，在電商平台、直播主早已成為強勢通路的情況下，實體廠商很難不透過電商賣貨，因此陷入兩難局面。

廠商正苦思對策因應電商擠壓，常見的策略是提供次級品主打電商市場，並盡力維持一級品的價格與利潤。擴大副業也是一條出路，有的業者投入文旅產業，有的業者則試圖發展線下服務加盟體系，期盼成為自家企業新的成長動能。