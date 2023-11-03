日推振興方案 重砸17兆日圓

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本政府振興方案重點

日本首相岸田文雄2日宣布，擬砸下超過17兆日圓（約1,130億美元）推出減稅等一系列刺激經濟方案，以減緩通膨竄高對經濟與人民的衝擊，同時期盼藉此拉抬岸田政府降至上任新低的聲望。

岸田向記者表示，為了籌措計畫所需經費，將在本財年編列追加預算達13.1兆日圓。

受政府推出振興經濟方案拉抬，日圓匯率2日升值0.37％，報150.39日圓兌1美元。

日本推出規模逾17兆日圓的振興方案，包括2024年6月削減所得稅等課稅，繼續提供補貼以減輕人民對汽油和電費上漲的負擔。

岸田2日強調，「通縮的惡性循環已在轉變...過去30年來我們第一次看見能夠邁向新經濟階段的大好契機。」他強調此次方案的關鍵在於提高企業的獲利，藉此成為薪資增長的來源。

岸田亦提到，當前薪資增長無法追上物價上漲的速度，有必要暫時提供人民可支配所得的支持，避免返回通縮情況。

身為全球第三大經濟體的日本，在烏俄戰爭去年爆發影響下，就一直感受到能源價格飆漲以及物價攀升的壓力，生活成本日益沉重令岸田的民調下降，促使該政府決定採取行動舒解人民面臨物價上漲的重擔。

該方案內容包括所得與住民稅每人可減免4萬日圓，低收家庭每戶發放7萬日圓現金，日政府將燃料補貼政策延長實施至2024年4月，估計刺激經濟方案將讓國內生產毛額（GDP）提升19兆日圓。上述措施需要國會批准，預計今年即可通過。

日本媒體指出，若涵蓋民間投入的資金，此振興計畫規模將上看37.4兆日圓。最新方案也將使日本的龐大債務更加膨脹，日本2022年負債占GDP的261％，已是全球最高的國家之一。

受到原物料成本勁揚的帶動，日本通膨已經逾1年超過日銀的2％目標，物價大漲衝擊民間消費力，也令經濟前景蒙上陰霾。

自新冠疫情爆發以來，日本政府過去3年已為該國經濟注資數千億美元，但經濟復甦速度仍然緩慢，今年4到6月該季擴張1.2％，預料7到9月的季度將轉為萎縮。