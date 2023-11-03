英央利率連二凍 股匯雙漲

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英國央行周四（2日）一如外界預期，宣布利率連二度凍漲。消息傳出後，股匯雙漲，富時100指數大漲逾1％，英鎊應聲勁升0.5％至1.2217美元。英國10年期公債價格同樣勁揚，導致與價格走勢相反的殖利率下跌14個基點到4.393％。

英央貨幣政策委員會（MPC）以6比3票數，決定維持基準利率於5.25％不變。當中有三名委員主張將利率調高1碼到5.5％。然而針對央行再次對升息按下暫停鍵，外界並不訝異，根據LSEG數據顯示，先前市場押注英央二度凍漲利率的機率將近9成。

MPC在聲明中指出，根據最新預測，貨幣政策可能需要一段長時間維持限制性，一旦有證據顯示通膨壓力加重，進一步緊縮貨幣將有其必要。

AJ Bell公司理財負責人蘇特（Laura Suter）認為，雖然英央連二次按兵不動，但鑒於通膨依然偏高，利率預料將維持高水位近一年時間，之後才會緩慢回落。

波士頓顧問集團成長中心主管魯帕爾（ Raoul Ruparel）則表示，根據英央釋出的訊息，通膨居高不下是他們最大的隱憂，因此他們將尋求長時間維持高利率，確保不會有薪資與物價螺旋所引發的通膨二次效應發生。

根據英國統計局數據顯示，雖然9月通膨率已降溫到6.7％，但仍大幅高出該央行設定的2％通膨目標。同期間英國經濟活動則是更加明顯放緩、就業市場也呈現疲弱跡象。

英央目前預期第四季消費者物價指數將進一步下滑到4.75％，明年第一季將續降到4.5％、第二季則落至3.75％。

該央行還下調今年三、四兩季經濟成長估值，各為持平與增長0.1％。至於針對今年全年經濟成長預估，則維持8月預測的0.5％不變，但下修明年經濟成長預測為零。

英央總裁貝利在會後提到，今明兩年通膨率雖然預料將持續滑落，但在通膨問題上，央行並沒有自滿的空間，事實上目前央行還在觀察是否需要進一步升息，現在考慮降息則依舊言之過早。