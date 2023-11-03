投2.7億美元 英研發AI超級電腦

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英國政府為了加速AI產業發展，近來動作頻頻。繼今年8月宣布投資1億英鎊推動AI晶片研發後，近日又宣布投資2.25億英鎊（約2.7億美元）打造一台AI超級電腦，預計明年夏天啟用，屆時將是全英國速度最快的電腦。

英國2日在二戰期間政府解讀密碼所在地布萊切利園（Bletchley Park）舉辦AI安全高峰會，而英國政府特地選在高峰會首日宣布這項投資計畫，就是要展現英國立志成為全球AI產業領導國家的決心，與中、美互別苗頭。

英國政府表示這台AI超級電腦命名為「Isambard-AI」，源自19世紀英國工程學家伊桑巴德‧布魯內爾（Isambard Brunel），將由布里斯托大學負責研發建造。「Isambard-AI」採用5,448顆輝達GH200 Grace Hopper Superchip晶片，號稱運算速度比英國目前最快的電腦還要快上10倍。

慧與科技（HPE）也將參與「Isambard-AI」研發計畫，目標在研發完成後與另一台在劍橋大學研發的超級電腦「Dawn」結合，未來在融合能源、健保新藥研發及氣候模型等領域執行先進AI分析。

由戴爾及英國科技公司StackPC共同研發的「Dawn」採用超過1,000顆英特爾晶片，並利用水冷卻技術減少能源消耗。英國政府預期上述兩台超級電腦將在明年夏天啟用。

英國政府先前在8月已宣布斥資高達1億英鎊向輝達採購數千顆AI晶片，當時外媒引述消息報導英國政府最多將下單5,000顆GPU晶片，但確切型號不得而知，引發外界揣測英國將打造AI超級電腦，因此最新消息並未令外界感到意外。

然而，英國政府至今宣布投入AI產業的經費在許多專家眼中還是不足，要在AI產業與美國較量仍有難度。以OpenAI最新版本AI語言模型GPT-4為例，就需要多達2.5萬顆輝達晶片來訓練。