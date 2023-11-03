已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

東南亞是全球發展最快速的經濟地區之一，鑒於能源需求大幅攀升，該地區目前正轉向再生能源以強化能源安全。

根據國際能源署的統計顯示，過去20年來東南亞能源需求每年平均以3％成長。若按照東南亞國家的目前制定政策，該趨勢預料將持續到2030年。此外到2050年，石油、天然氣與煤炭將占主要能源供應的88％。

東協能源中心能源模型與政策計畫部門主管Zulfikar Yurnaidi認為，由於對化石燃料的高度倚賴，促使東南亞在面臨能源價格衝擊與供應緊縮時將更為脆弱。

最近幾年受到新冠疫情爆發與俄羅斯入侵烏克蘭等全球事件，已經推升能源價格大幅上漲。日前哈瑪斯突襲以色列、所引發的中東緊張局勢急遽升溫，曾導致國際油價單日暴漲近6％。Yurnaidi提到，東南亞的財政能力不如歐洲，無法用高價確保天然氣供應無虞。

BMI Fitch Solutions電力與低碳能源分析師李歐（David Thoo）認為，由於電力大幅成長，東南亞的天然氣與煤電也跟著擴張，不過在同時也使該地區暴露在價格波動劇烈的化石燃料市場。

Yurnaidi強調，為了避免該情況發生，東南亞必須尋求其他能源來源進行多元化，讓經濟能夠持續增長並兼顧能源安全。

李歐認為，現今多數東南亞國家已正視能源議題的重要性，並相繼宣布再生能源目標與低碳轉型計畫內容。Yurnaidi提到，整體而言這些國家的最新政策與趨勢，凸顯東南亞積極要把傳統能源轉型到潔淨能源。

例如馬來西亞在今年7月就公布全國能源轉型藍圖，提高再生能源的產能比重並降低對天然氣進口的供應。越南也在5月推出第八版國家電力發展計畫，擴大風力與天然氣供應，但減少煤電產能。此外新加坡的「2030年綠色計畫」，則致力在2030年把太陽能比重增加到至少2GW、並因應電力需求的3％。