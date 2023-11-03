手機需求增 高通財測優預期

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高通股價走勢

通訊晶片大廠高通上季（7至9月）雖業績下滑，但營收、獲利優於預期。高通表示，全球手機需求已有回穩跡象，且本季財測優於預期，激勵股價在2日跳空開高大漲逾5％。

高通預期本季營收約在91億～99億美元，中間值高於華爾街預期的92億美元。本季EPS經調整之後可望落在2.25美元～2.45美元間，高於華爾街預期的2.23美元。若以高通預期的本季營收中間值來看，將較去年同期小幅成長。

高通財務長帕基瓦拉（Afash Palkhiwala）表示：「全球3G、4G、5G手機需求已出現回穩跡象。」他預期今年高通手機晶片出貨量較去年下滑5％至9％，優於先前預期。

過去兩年全球經濟不景氣持續打擊消費信心，造成手機，以及PC需求萎縮，使半導體產業陷低迷。

高通上季營收年減24％至86.7億美元，淨利也年減48％至14.9億美元。華爾街原先預期高通上季營收85.1億美元，EPS經調整後約1.91美元，但實際結果雙雙優於預期。高通上季EPS達到2.02美元。

就各部門表現來看，高通核心通訊晶片部門營收在上季年減26％至73.7億美元，其中手機晶片營收年減27％至54.6億美元。為Meta旗下VR頭套裝置Quest供應晶片的物聯網晶片部門營收，也在上季年減31％至13.8億美元。

上季財報最大亮點在車用晶片部門，營收年增15％至5.4億美元且高於華爾街預期。雖然該部門營收在高通事業群當中占比不高，但近來吸引愈來愈多汽車製造商採用高通晶片。

高通為了刺激營收成長，今年也搭上AI熱潮，在10月發表擴充AI運算能力的新一代Android及Windows晶片，號稱AI影像處理速度更快。高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，高通晶片將主打「生成式AI及行動運算能力」。