上季減肥藥熱賣助攻 諾和諾德 營業利益攀峰

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拜減重藥物Wegovy與Ozempic在美國熱銷所賜，丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）第三季營收和營業利益雙雙刷新紀錄，該公司同時預期，兩位數營收成長將延續至明年。

強勁業績激勵2日諾和諾德ADR勁升3.5％，報101.11美元，今年迄今累計大漲逾44％。

諾和諾德上季營收年增29％至587.3億丹麥克朗（約83億美元），營業利益年增33％至269億克朗，兩項數據皆創新高。上季淨利年增56％，至224.8億克朗（約9.7億美元）。

減肥神藥Wegovy第三季銷售額高達96億克朗，季增28％，金額為去年同期的8倍之多。Wegovy有95％的銷售額來自美國市場。

諾和諾德2日表示，減重藥品Wegovy在短期至中期可能持續短缺，不過明年將大幅增加美國市場的供應量。財務長柯努德森（Karsten Munk Knudsen）表示，就美國市場而言，明年Wegovy的供應量將遠遠高於今年水準。

諾和諾德的減肥藥可有效協助患者減重，即便該公司加緊生產腳步，至今仍然跟不上強勁的市場需求，進而限制可接受該藥物治療的美國患者人數。柯努德森表示，諾和諾德今年仍計畫委託第三家製造商協助生產Wegovy。

諾和諾德10月三度上修全年營收和獲利展望，預期在Wegovy與Ozempic熱銷，營業利益可望攀升46％，營收估增38％。Ozempic原為第二型糖尿病藥物，活性成分與Wegovy相似，也用來協助減重。 Wegovy目前僅在丹麥、挪威、德國、美國、冰島和英國市場販售，柯努德森表示，諾和諾德計畫在今年稍晚和明年再擴大銷售範圍。Wegovy在美國開賣經驗讓諾和諾德謹慎拓展新市場，只在公司有信心滿足市場需求的國家引進Wegovy。

減肥藥搶手讓諾和諾德市值超越法國精品巨擘LVMH集團，登上歐洲市值龍頭寶座。