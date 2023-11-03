UAW效應 豐田美廠加薪9％

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美國汽車工人聯合會（UAW）甫與底特律三大車廠達成勞資協議，成功爭取到加薪及其他福利後，銷量全球第一大車廠豐田（Toyota Motor）也宣布，要替美國廠工人調高時薪，加薪幅度約9％，以維持在汽車業的競爭力。

豐田周三還同時宣布，基於替換電池有引發火災的疑慮，將在美國召回180多萬輛RAV4休旅車。

豐田證實自明年1月1日起，美國肯塔基州廠薪資最高的生產線工人時薪，提高2.94美元來到34.8美元（約新台幣1,136元）。至於其他未加入工會的物流和服務單位員工也一併加薪。

豐田通常每年春季與秋季會就勞工薪資進行審議，評估是否有加薪的必要，今年9月在最新的薪資審議上才決議將美廠生產線工人時薪調高0.25美元。

豐田北美分公司執行副總裁雷諾斯（Chris Reynolds）發布聲明指出：「我們重視自家員工及他們的貢獻，會藉由提供優渥薪酬方案來展現，以確保我們在汽車業的競爭力不墜。」

由於美國三大車廠剛與UAW達成大幅加薪的最新勞資協議，顯示該結果已對其他車廠帶來加薪的壓力。

在美設生產線的豐田、日產、福斯等外國車廠，其美國廠工人並未組工會，UAW主席費恩（Shawn Fain）立下目標，2028年前要將工會影響力擴大到底特律三巨頭以外的車廠。

豐田同日也宣布最新召回計畫，將召回2013年到2018年RAV4的部分車輛，總數約180多萬輛。

根據該公司聲明指出，問題出在部分替換電池有引發火災的風險。由於該款休旅車一些替換電池尺寸不對，車子在急轉彎時電池可能鬆動，導致正極電池端碰觸固定夾引發短路起火。

豐田正在研擬免費更換相關組件的補救措施。車主12月就會收到召回通知。