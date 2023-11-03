蘋果砍陸產比重 改作印度夢

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蘋果iPhone在中印市場生產變化概況 圖／美聯社

美國主導的「中國+N」計畫，讓蘋果供應鏈在中國、印度的消長情況備受業界關注。針對蘋果加大對印度布局，天風證券蘋果產業鏈分析師郭明錤表示，今年印度生產的iPhone在全球占比將達到12％～14％，預料2024年比重會進一步提高至20％～25％。

相形之下，以鴻海（富士康）為主的中國製造基地，今後iPhone產量占比將逐步下滑。郭明錤指出，在印度塔塔集團（Tata Group）成為iPhone組裝廠商後，有望成為蘋果下一個10年的成長關鍵。這說明過去擁抱「中國夢」獲取高成長的蘋果，未來將改抱「印度夢」。

綜合陸媒2日報導，郭明錤在社交平台X發表市場研究簡報表示，今年全球約有12％～14％的iPhone將在印度生產，而且印度iPhone產能中，有75％～80％為鴻海所擁有。若一切順利，2024年iPhone在印度生產的比重將提高到20％～25％。

另在美國要求分散中國供應鏈風險下，鴻海在中國鄭州、太原生產規模預計明年分別減少35％～45％與75％～85％。除鴻海在印度擴產外，中國本土廠商立訊的iPhone生產比重快速提升，及產線自動化改善也是減少主因。

另外，預計標準版iPhone 17（2025年下半年發售）的NPI（new product introduction）將在2024年下半年在印度展開，這是蘋果首度在中國以外的生產地區開始新款iPhone的研發，而選擇標準版iPhone展開的原因，則是因為設計開發難度較低，可降低設計風險。

近期印度企業塔塔集團以1.25億美元的代價，併購了台廠緯創在印度的iPhone工廠引發關注，郭明錤強調，讓塔塔成為iPhone的組裝廠商後，可進一步強化蘋果與印度政府的合作關係，有利於蘋果未來在印度市場銷售iPhone與其他產品，「此為蘋果下一個10年的成長關鍵」。

蘋果CEO庫克曾在今年第一季財報會議上多次談及印度，稱讚該市場的活力令人難以置信，且市場調查顯示，印度的iPhone銷量節節攀升。日本經濟新聞報導，蘋果在印度的供應商，今年被要求要在印度生產超過1,500萬支的iPhone，這數字比前一代增加一倍以上，顯示出蘋果供應鏈結構開始出現變化。