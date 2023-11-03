管濤：穩增長需管控三大挑戰

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中銀證券全球首席經濟學家、大陸外匯管理局前國際收支司司長管濤近日表示，大陸穩增長需管控三大挑戰，分別為預期引導、防範化解重大風險以及大國博弈。他還說，大陸潛在的經濟增長率仍有5％左右。

管濤是在出席全球財富管理論壇2023上海蘇河灣大會時，做上述表示。據中國證券報報導，他認為當前大陸經濟面臨內外部衝擊的應對之策，是採取結構性調整為主，政策刺激為輔。

從長遠來看，管濤說，要通過推動高品質發展，加快建設現代化經濟體系，著力提高全要素生產率。目前，大陸正從加大宏觀調控力度、全面深化改革開放、積極培育增長新動能、著力擴大國內需求四大政策發力點出發，推動經濟回穩。

擴大國內需求方面，管濤認為，穩增長關鍵是要擴大國內需求，而擴大投資和消費不是簡單地靠刺激。除了保就業、穩定收入進而拉動消費，同時也需要通過體制機制改革，疏通經濟循環的「堵點」，增強經濟增長的內生動力。管濤進一步分析，要實現穩增長需管控好三方面的挑戰：一是預期引導，穩預期就是穩信心，讓市場主體有認同感。二是防範化解重大風險。尤其在經濟下行背景下，需避免房地產、地方政府債務問題的風險進一步擴大。三是大國博弈格局下，大陸能否保持經濟在合理區間運行。

管濤並指出，大陸潛在經濟增速仍有5％左右，仍處於中高速增長的軌道上。在此背景下，應繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。