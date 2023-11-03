陸50大房企 購地規模7月來新高

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高總價地塊和大陸大型央國企積極拿地帶動，加上9月低基數影響下，中國指數研究院（中指院）公布最新數據顯示，大陸50家指標房企10月購地總規模較9月成長近6成，且創下7月以來新高。

新浪財經引述中指院統計，1～10月大陸前百大房企購地總額為人民幣（下同）1.01兆元，購地規模年減10％，但降幅較前9月收窄7.9個百分點。從新增貨值來看，中海地產以人民幣2,127億元占據榜單第一，隨後為保利發展和華潤置地，累計新增貨值分別為1,644億元和1,551億元。

10月單月數據顯示，50家指標房企購地總額較9月大增59.6％，其中以中海、華潤、保利、鐵建等央國企購地規模較高，單月購地金額超過90億元，此外，綠城、龍湖、大家等混合所有制企業及民企亦有投資。

中指院指出，受熱點城市高總價地塊和9月低基數影響，陸指標房企10月購地總額大幅成長。北京、上海、南京、廣州等城市期內皆有高總價地塊拍出，包括徐匯區龍華街道地塊成交價高達240億元，創2021年集中供地來起價最高地塊，由中海聯合體競得。

據統計前10月重點城市購地金額前十名中，逾半數為央企國企。政策方面由於近期成都、濟南、合肥、廈門等地土拍已宣布取消土地限價，使核心城市優質地塊房企參拍積極性進一步提高。

中指院指出，取消土地地價上限，預計將對土地市場情緒產生一定正面影響。目前，陸土地市場分化仍在，非核心地塊回溫有限，多數城市土地拍賣延續低迷趨勢，這些城市或區域的土拍情緒扭轉仍依賴銷售端恢復程度，土地拍賣規則調整對市場的帶動效果或有限。另一方面，當下大型房企購地策略以精準投資為主，之前在熱點城市尤其是核心區域地塊普遍競拍至搖號，企業獲取概率均等，若地價上限取消，企業憑藉資金實力獲取土地，對於中小房企而言，資金面多數承壓，購地壓力增加，而央國企資金實力相對較好，對優質地塊的競拍力度或加大，購地金額占比或提升。