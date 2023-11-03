告別李克強 天安門等地降半旗

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大陸國務院前總理李克強10月27日逝世，享壽68歲，遺體於11月2日火化，告別式在北京八寶山殯儀館舉行。當日，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部以及各地機關皆降下半旗，為表悼念。

新華社報導，中共中央總書記習近平和夫人彭麗媛，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，上午9時許赴北京八寶山革命公墓送別，眾人在李克強遺體前肅立默哀及三鞠躬，並與其親屬一一握手慰問，中共中央前總書記胡錦濤送花圈表示哀悼。

李克強於10月26日心臟病發，27日凌晨0時10分搶救無效，在上海逝世，隨後同日由專機將遺體送抵北京。陸媒報導，李克強搶救期間和逝世後，習近平、胡錦濤等均曾前往醫院探望，或透過各種形式對李逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

新華社2日發文總結李克強生平和政績指出，李克強堅持從中國國情出發，持續推動經濟體制改革，處理好政府和市場的關係，促進民營企業健康發展。積極推動深化科技體制改革，改革科研項目和經費管理制度，有效增強科技創新引領作用。貫徹對外開放政策，努力建設高水平自由貿易試驗區，促進貿易和投資自由化便利化。

文章指出，李克強從政40年期間，曾推動地方工業化、負責南水北調工程、設立自貿區，以及推動「一帶一路」建設、統籌「六穩」和「六保」工作，並在抗擊新冠疫情上發揮作用。

另一方面，大陸社群網站顯示，許多民眾前往李克強位於安徽合肥紅星路80號的舊居，以及滁州定遠縣祖屋獻花悼念。有網友分享，2日李克強祖屋形成一片花海，舊居牆身掛起「悼念好總理」的布條，並擺放大量寫上送別字句的心意卡。