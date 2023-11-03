看好陸港股 中東資本注活水

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兩大中東資本持股市值前五大A股公司

中東資本正成為陸港股市中不可忽視的一股力量。美國基金公司富蘭克林鄧普頓（台灣稱富蘭克林坦伯頓）2日指出，外資普遍尚未重返陸港市場，但近期見到有中東資金開始進入陸港股市，相信港股仍是國際投資的平台。

2023年以來，陸港股市表現低迷。截至2日，年內上證指數、深證成指、恒生指數分別累計下跌3.44％、12.43％、14.47％。

綜合港媒報導，富蘭克林鄧普頓2日在香港舉行2023亞太區投資者論壇。該公司新興市場股票團隊中國股票基金經理徐力高表示，因大陸經濟呈現按季逐步改善的趨勢，富蘭克林對陸港股市持正面看法。

但徐力高強調，對投資大陸股市要持選擇性態度，因為具投資潛力的類股已經改變，目前看好的類股，包括具創新技術的「大陸製，大陸銷」（China for China）公司，以及與可持續相關的行業，而這些是以往不曾出現的行業。

國海富蘭克林基金管理總經理徐荔蓉指出，對未來三年至五年的港股前景具信心，相信仍具增長潛力，而且未來陸資投資者在港股市場的占比中長線將逐步上升，但市場情緒仍需要時間恢復，呼籲投資者要保持耐心。

澎湃新聞報導，A股上市公司近期陸續公布2023年第三季財報，中東資本最新持股隨之出爐。其中，全球第三大主權財富基金阿布達比投資局（ADIA）、全球第四大主權財富基金科威特政府投資局（KIA）不約而同地在第三季增持大陸高壓油缸業者：恒立液壓。

恒立液壓成立於2005年，總部位於江蘇常州，該公司第三季淨利年減31.4％至人民幣4.75億元。國金證券分析，恒立液壓第三季因匯兌損失拖累業績，但壓力最大時期已過。

國泰君安4月報告指出，阿拉伯國家的主權財富基金規模龐大，代表國家意志履行投資職能，其投資方向一定程度代表國家的政策導向。阿拉伯主權投資基金積極向主動管理、產業多元、新興市場拓展，從其投資導向可看出，阿拉伯國家主要關注行業在能源、先進製造、金融，尤其中阿新能源合作空間廣闊且彈性較大。