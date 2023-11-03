減開支降成本 陸教育股Q3復甦

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大陸A股教育上市公司近日陸續公布第三季業績，16家主要企業目前有75％處於盈利狀況，雖然多數是縮減開支與降成本改善體質，但是在職業教育復甦之下，走出此前對教育行業的監管烏雲。

界面新聞整理，陸股16家以教育為主業或包含教育業務的上市公司在第三季，共12家盈利、4家虧損，其中中公教育、學大教育扭虧為盈。但12家企業裡，多達8家營收衰退，反映出多數企業的盈利是縮減開支與降成本來達到。

營收衰退的代表企業有公考培訓龍頭中公教育，第三季營收人民幣（下同）9.38億元排名靠前，但較去年同期下滑43.77％。營收規模更多的僅有教育螢幕硬體領域的視源股份（70.46億元）與鴻合科技（14.49億元），營收規模均小幅衰退。

報導指出，中公教育代表的公職考試領域出現復甦跡象，弗若斯特沙利文報告指出，大陸職業考試培訓市場規模2020～2026年複合年增長率為11.3％。該狀況也反映在中公教育的淨利潤上，第三季大幅成長134.55％至1.6億元，增速在16家企業居第二，連三季盈利逐漸走出泥淖。

政策監管下，學大教育、昂立教育、科德教育等企業開始轉型，亦擴展至職業教育領域，收穫成果，其中學大教育淨利潤大增173.08％逾2,800萬元。科德教育年增58.2％至4,187萬元。

轉型職業教育成為教育機構一條主要出路，但仍有公司繼續處於經營危機中，豆神教育第三季營收年減11.1％至1.76億元，淨虧損4,542萬元。美吉姆營收年減31.81％至2,886.24萬元，淨虧損7,860萬元。

截至2022年，豆神教育已連續三年虧損，合計虧損金額超30億元，持續進行重整計畫。豆神教育表示，公司仍存在因重整失敗而被宣告破產的風險。屆時公司將被實施破產清算，面臨被下市風險。美吉姆截至2023年9月底，簽約早教中心數量年減149家，該公司預計，部分美吉姆中心還可能有關閉門市狀況