Aramco為赴港上市鋪路

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港府正在極力爭取中東資金，並力邀全球石油巨擘：沙烏地阿拉伯國家石油公司Saudi Aramco在港掛牌。港媒2日報導，Aramco罕見計畫11月中會見香港媒體，屆時講述亞洲及中國業務發展，市場猜測此舉可能是為赴港上市鋪路。

綜合港媒報導，Aramco於2019年在沙國上市，集資額高達294億美元，當年香港、美國等地均力爭Aramco到當地上市。2023年9月底，港交所宣布，把沙國交易所納入認可證券交易所名單，即在沙國交易所上市的企業，可以申請在港進行第二上市。

近期Aramco與香港的關係越來越密切。Aramco將於11月19日澳門格蘭披治大賽車期間，到香港會見媒體，並講述其參與研發的三級方程式賽車（F3）合成燃料方案。Aramco的亞洲高層代表將出席，並說明在亞洲及中國增加投資的情況，此舉似乎有意加強在亞洲地區的推廣。

大灣區家族辦公室協會會長李慧芬透露，Aramco在港上市一直處於醞釀階段，但目前企業在港難以集資，如果以商業角度來看，中東公司未必會主動積極計劃在港掛牌。即使Aramco在港上市，也是為了品牌推廣，因此港府需要努力宣傳及游說，才有機會成事。另外，中東機構及港府互相到當地宣傳各自商機，相信香港業界赴中東找機會將成為未來數年的趨勢。