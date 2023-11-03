台商售股處分廠房 陸祭限令

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台商大陸賣廠房四大風險

大陸台商賣廠出走面臨的限制增加。會計師表示，昆山為避免投資流失過速，10月起祭出兩大新規，一是銀行嚴審股權併購貸款申請，二是增加辦理股權變更的程序，且相關措施有朝其他城市蔓延的趨勢。

據了解，昆山採取相關手段，是因其近期當地廠商賣廠出走的情況嚴重。相關會計業者指出，新措施是上個月起才採行，包括電子業、五金業和封測業都有廠商面臨相關問題。

過往大陸台商為避免高額土增稅，常以出售股權的方式處分廠房。勤業眾信會計師事務所指出，由於過往買方以外資為主，因此在大陸境內僅需處理工商變更程序，資金交付主要在大陸境外，較沒有貸款和後續資金匯出問題。

近年出售大陸公司的台商則多以出售土地廠房為主，買方除了少數國際物流公司，大部分買方是大陸境內陸資公司，除了工商變更，包括資金核貸及後續台商取得資金後匯出，都會比以往更複雜。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，像是昆山的中資銀行已加嚴股權併購貸款申請的核准，在買家多是大陸在地投資型買家的情況下，若買家無法貸款，勢必將影響出價意願。

至於工商局股權變更程序，過去一般當天就可取得營業執照，段士良表示，但是近兩、三個月華東部分地區已改變做法，股權變更資訊必須同時通知土地管理部門或經濟發展部門等各相關部門同意後，才能核發新的營業執照。

他指出，若遇到土地被控管，或當地政府對買方資格有要求，進而否准交易，工商局有可能通知公司退件。

段士良也提醒，大陸有些地方政府啟動工業用地回收，例如最近昆山錦溪、淀山湖及周庄等地政府，都開始大量回收工業土地做為儲備，但這類政府的回收不一定等於政府徵收，且過往相關交易不乏事後被補課土增稅的案例。

勤業眾信聯合會計師事務所補充，台商要順利將賣地資金從大陸匯出，必須當初取得土地的交易憑證合約與相關程序合法、完整，但台商早年投資時取得土地方式各異，就算成功賣地，依往例也可能被銀行與外匯管理局卡住。