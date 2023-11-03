買儲值金抵貨款 國稅局嚴查

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有營業人藉週年慶促銷期間，採刷卡方式大量購進儲值金，以獲取購物滿額及信用卡刷卡滿額雙重回饋，之後在商品特價時，又以儲值金抵付消費金額，以此手法降低進貨採購成本，再轉到其他電商平台或實體店面銷售，賺取差價。國稅局指出，依營業稅法規定，這類情形應開立統一發票並報繳營業稅，違規要補稅也要罰。

陳先生經營甲公司，透過A電商平台及實體店面銷售家庭日常用品，為了取得大量的滿額回饋金，陳先生以公司名義在2021年間，利用B電商平台週年慶時，購進儲值金計1,800萬元；之後又在B電商平台購買大量家庭日常用品，並以儲值金及滿額回饋金抵付。

北區國稅局經查發現，甲公司後續在銷售該批進貨商品時，漏未開立統一發票計2,000萬元，除補徵營業稅額100萬元外，也依營業稅法及稅捐稽徵法規定，擇一從重處50萬元罰鍰。

國稅局表示，每年10月至12月間為各大百貨公司及大型電子商務平台的週年慶，業者為刺激消費會舉辦購物滿額回饋促銷活動；而銀行為鼓勵持卡人刷卡消費，也會推出刷卡滿額送的優惠。

而電商平台販售的儲值金，屬電子形式的商品禮券，於消費者購買後，平台業者會將商品禮券自動存到該平台的帳戶，之後消費者於該平台購進商品時以儲值金扣抵。

若營業人購進儲值金，是為了購買貨物轉供銷售，讓採購商品時得以儲值金扣抵貨款，國稅局強調，營業人於後續銷售該商品時，應該依加值型及非加值型營業稅法規定，開立統一發票並且按規定報繳營業稅。

國稅局說，將加強查核營業人購買儲值金抵付貨款，銷貨時漏開發票情事。若營業人自行檢視，其銷售貨物有涉及漏開發票且短報銷售額的情形，在未經檢舉或調查前自動補報補繳稅款，依法可免罰。